«Пропагандист из Москвы пошел в абсолютно безумную атаку» 3 21.07.2023, 12:17

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Новые подробности ликвидации российского «военкора» Лучина под Донецком.

Российский «военкор» из Москвы, оператор БПЛА Михаил Лучин был ликвидирован при попытке захватить шахту под Красногоровкой.

Такой информацией поделился в Twitter блогер Mars, пишет dialog.ua.

Лучин был оператором БПЛА и вел Z-блог «Миша с Донбасса» о войне.

В ночь на 20 июля он был ликвидирован под Красногоровкой, что под Донецком.

По поводу его смерти Z-каналы начали поднимать истерику, уверяя, что командиры отправили группировку Лучина «штурмовать шахту в поле, до которой одна дорога… и вся пристрелянная».

Mars уверяет, что речь идет о шахте на юге от Красногоровки. «Даже знаю, где он сдох. Это была абсолютно безумная, плохо спланированная атака на шахту в чистом поле, вся их атакующая группа была разбита артиллерией и дронами. Сомневаюсь, что даже тела можно достать оттуда», - сообщил блогер.

Отметим, что участок, который штурмовала группировка «Миши с Донбасса», - один из самых мощных укрепрайонов украинской армии. Российской армии не удалось его пробить с начала полномасштабного вторжения и до сих пор. Линия фронта там остается почти та же, которая была зафиксирована по итогу боевых действий 2014-2015 годов.

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