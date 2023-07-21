Температура воздуха в Беларуси растет в три раза быстрее, чем на планете 4 21.07.2023, 12:18

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Максимальный скачок отмечается на юго-востоке страны.

Температура воздуха на территории Беларуси растет в три раза быстрее, чем на планете в целом. Ведущий научный сотрудник НПЦ по биоресурсам Академии наук Беларуси Анатолий Кулак объясняет, что это связано с нашим физико-географическим положением — Северное полушарие нагревается сильнее, как и суша, удаленная от океанов. Наибольшими темпами средняя температура растет в холодный период года и немного медленнее — в теплый.

— Устойчивый снежный покров служит для насекомых защитой от сильных морозов и насекомоядных птиц. А его отсутствие приводит к тому, что количество видов сокращается, — рассказал он.

Знаковой была зима-2019/20, когда устойчивой минусовой температуры не наблюдалась. В результате количество отдельных видов насекомых, в частности ночных бабочек, снизилось в десятки и даже сотни раз. Сейчас их популяция постепенно восстанавливается.

Ученый прогнозирует, что изменение климата будет оказывать влияние на развитие экосистем.

За 30 лет среднегодовая температура в Беларуси выросла на 1,36 градуса и составила почти 7,3 градуса.

Теплолюбивые представители животного мира стали активно к нам проникать с юга и постепенно расселяться на север. В Брестской области заметили золотистого шакала, а на территории Полесского радиационного заповедника поселилась популяция коня Пржевальского. Но больше всего изменения сказываются на мобильных видах — насекомых и птицах.

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