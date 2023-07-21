«Однажды за день удалось заработать 70 рублей» 21.07.2023, 12:26

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Что продают и сколько зарабатывают в подземных переходах Минска.

Спонтанные рынки в переходах и у входов в метро летом полны разнообразной продукции. Рискуя нарваться на штраф за незаконную торговлю, бабушки несут сюда из лесу ведерки грибов и ягод, цветы, соленья, урожай с собственных огородов. Myfin.by узнал, что заставляет пенсионеров торговать ягодами и овощами в переходах метро и насколько прибыльный это «бизнес».

«Стою с 7 утра и еще ни одного букета не продала»

Спускаемся в переход на станции метро «Пушкинская» и видим, что здесь расположились ряды продавцов, чаще всего пенсионного возраста. Понятно, что пенсионеры выходят торговать на улицы не от комфортной жизни.

Купить тут можно разное, но больше всего в этом переходе цветов. Букеты из милых простых растений с белорусских полей и огородов. Васильки, ромашки, лилии – сейчас, в июле, по большей части именно эти цветы предлагают купить минчанам уличные торговцы.

Лилии можно купить по 7–9 руб., васильки продают по 5 руб.

«Стою с 7 утра, и ничего. Вот вчера с букетами лилий сидела, и сегодня с ними же сижу – не берут, никто не подходит, – делится с нами одна из бабушек и заботливо тормошит букеты. – На прошлой неделе торговала ромашками, один раз удалось продать 4 букета, другой раз – два. А бывают дни, что не удается продать ни одного. У людей нет денег сегодня, поэтому каждый старается купить в первую очередь что-то из еды, а не цветы».

Она и женщина по соседству пояснили, что приходят сюда торговать, чтобы заработать что-то к пенсии, так как в магазинах, по их словам, цены запредельные.

«Сходишь в магазин один раз – и все, 50 рублей нет», – отмечает пенсионерка и говорит, что пора собираться домой, где ее ждет еще много работы на участке возле дома.

«За сегодня заработала 5 рублей, а сижу тут уже три часа»

Мы отправились к еще одному переходу метро, расположенному на «красной» ветке, где уже давно существует стихийный рынок. Здесь многолюдно, продавцы сидят прямо на ступеньках.

В переходе, кроме цветов, много даров, привезенных со своих огородов.

Цены такие: вишня – за 2 литра просят 5 руб., черная смородина – 1 л стоит 10 руб., малина – 1 л стоит 8 руб., крыжовник – 1 л отдадут за 4 руб., черника – 1 л стоит 10 руб., красная смородина – 2 л стоит 3 руб.

Останавливаемся напротив женщины, продающей вишню и черную смородину. Анна приезжает в столицу из Ратомки два раза в неделю.

«За сегодня заработала 5 руб., а сижу тут уже три часа. Обычно я продаю малину, смородину, вишню и крыжовник. Это сезонная подработка: закончится ягода, и уже нечего будет продавать. Когда продам свое, покупаю себе голубику, я ее очень люблю», – отметила женщина.

«У меня трудовой стаж 43 года, сейчас на пенсии. Нас гоняет милиция, а что плохого мы делаем? – задается вопросом Анна. – Мы ведь сами вырастили то, что продаем, это наш урожай, и ни у кого ничего не просим: ни у детей, ни у государства».

К нашему разговору присоединяется другая женщина, тоже продающая ягоды. Она замечает, что вырастить урожай – это тяжелый труд, в выращивание овощей, фруктов, ягод вкладывается много сил.

«Однажды за день удалось заработать 70 рублей»

Мы направляемся к еще одному выходу из подземного перехода метро по той же ветке.

Подходим к двум женщинам. На импровизированном прилавке стоят ведерки с малиной, тут же рядом – китайские огурцы, базилик, петрушка.

«Я приехала из деревни, живу недалеко от Минска. Продаю излишки, не выбрасывать же», – рассказывает нам женщина.

В это время подходят покупатели, и она начинает нахваливать свой товар:

– Смотрите, какая красивая малина, только что сама собрала!

Продав ведерко малины, женщина снова поворачивается к нам и вспоминает, какие были погодные условия в мае и начале лета.

«В этом году многое погибло, сами видели, какая была засуха. Честно скажу, торговать тем, что вырастил на участке, невыгодно. Если посчитать и сложить все затраты – семена, пленка и т.д., – получается, все это не окупается. Но я живу в деревне, поэтому привыкла ежедневно работать. Это городские пенсионеры иначе живут, а мы в деревне рано встаем и трудимся целый день. Встанешь, бывало, утром, вроде и там болит, и там, а потом вышел в свой огород и забыл про боль и недуги», – делится она.

Прикинув, сколько сможет сегодня заработать, пенсионерка называет сумму в 50 рублей.

Другая пенсионерка рассказала нам, что позавчера ей удалось за день заработать даже 70 рублей.

«Сами знаете, какие сейчас пенсии у стариков, на них не проживешь. У меня пенсия 560 рублей. Вот продам ягоды – смогу оплатить коммуналку, купить лекарств хотя бы на два месяца. Сейчас, летом, коммуналка чуть меньше, а зимой совсем другая стоимость. Позавчера была здесь, сегодня снова приехала. А больше и не поеду. Малина и смородина отойдут, и больше не с чем ехать. Вишня в этом году не уродила из-за погоды, мелкая совсем», – пожаловалась женщина.

«Все выращено с любовью, с собственного огорода, а люди не сильно берут»

Еще один мини-рынок расположился в переходе на станции метро «Институт культуры». Здесь продают ягоды, огурцы, зелень, лук, чеснок, цветы.

Нина Павловна, которая согласилась с нами пообщаться, продает огурцы по 5 руб. за 1 кг, базилик – 1,5 руб., набор зелени для засолки – 1,5 руб., чеснок – 1 руб., букет лаванды – 5 руб.

«Да, огурцы у меня дороже, чем в магазине, – не спорит женщина. – Но ведь и качество у них другое – они домашние, у таких огурцов и вкус совсем другой. У магазинных огурцов – это сами покупатели говорят – никакого вкуса, они "резиновые". Вот лаванду выращиваю сама. И цветок красивый, и имеет массу полезных качеств: можно использовать как заварку для приготовления чая».

Нина Павловна рассказала, что в переходе в основном стоят все приезжие, не минчане.

«Вот подросли огурцы, зелень, вишня созрела, и я приехала на электричке, удобно. Продаем, чтобы и детям помочь, и внукам что-то купить. Вроде все свое продаешь, выращенное с любовью, но, скажу честно, не сильно люди берут, покупательская способность низкая. Если получается в день 20 руб. заработать, думаешь: "Вот и хорошо". Понятно, что если ездить каждый день продавать, возможно, это и было бы выгодно, а так, как я, раз в неделю, – нет. А ведь все огромный труд, вот они, наши руки», – вздохнула женщина и протянула к нам свои натруженные руки.

Штрафы и бесплатные места для торговли

Согласно статье 13.11 КоАП Беларуси, за несанкционированную торговлю продавцы могут получить штраф до 50 базовых величин. На столичных рынках выделяются места для торговли плодоовощной продукцией. Для пенсионеров, торгующих урожаем с собственных огородов, они предоставляются бесплатно.

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