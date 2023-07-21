В центре Минска продается квартира с видом на самую протестную площадь страны 3 21.07.2023, 12:40

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Как она выглядит и сколько стоит.

В доме, где находится «экс-МакДональдс», универсам «Центральный» и вход на станцию метро «Октябрьская», в продаже появилась трехкомнатная сталинка с ремонтом. Показываем подробнее этот вариант для тех, кто хотел бы жить в самом центре Минска. Нулевой километр виден прямо из окна. Метр стоит чуть больше двух тысяч долларов, пишет realt.by.

Независимости, 23 — это та самая пятиэтажная П-образная сталинка в центре Минска. Со стороны проспекта там находится универсам «Центральный», а с улицы Энгельса — большая вывеска Horizont, вы наверняка видели ее. Квартира, судя по фотографиям в объявлении, угловая, и из окна виден и проспект, и Октябрьская площадь, и Купаловский театр.

В трешке 83 квадрата общей площади, жилых — 53. Кухня занимает 7 метров. Квартира светлая, в кухне из бытовой техники есть холодильник и посудомоечная машина.

В просторной гостиной стоит большой диван, стол со стульями (обеденная группа есть и в кухне).

В спальне — двуспальная кровать и шкаф. Есть и еще одна изолированная спальня.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна. Есть стиральная машина.

Потолки в квартире — 3,20. Установлены трехкамерные стеклопакеты. В 2020 году в доме был капремонт. В квартире заменили все коммуникации, электрику и радиаторы.

Стоимость квартиры — 1799 900 долларов (метр — 2 165 долларов).

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