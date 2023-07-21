Убедительная дипломатия «Нептуна» и «Гарпуна» Михаил Гончар

21.07.2023, 12:40

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Михаил Гончар

Россия может потерять «сирийский экспресс» в Черном море.

Классное заявление Министерства обороны Украины:

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного предназначения со всеми соответствующими рисками. Кроме того, судоходство в районах Северно-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023».

Как раз на Крымской платформе акцентировал внимание на конкретном примере, что путиноиды таскают себе снаряды через Босфор «сирийским экспрессом» (вероятно за бакшиш туркам):

- в порту Новороссийск под загрузкой судно класса Ro-Ro «Sparta IV». На его борт загружено более 50 артиллерийских систем и зенитных комплексов. Указанная техника будет доставлена в Сирию в порт Тартус. А назад судно пойдет с грузом 122-мм снарядов, потому что с апреля на заводе №790 в городке Сафира близ Алеппо организовано производство артиллерийских снарядов для нужд российской армии.

«Сирийский экспресс» сейчас работает и реверсно. Избирательность в трактовке Конвенции Монтре и приложений к ней по России, Украине и Турции позволяет такой трафик в пользу агрессора.

Пора внести коррективы в график «сирийского экспресса» - вырубить его. Действовать нужно по подходу Горбулина — Залужного, чему и отвечает заявление МОУ.

Время на убедительную дипломатию «Нептуна» и «Гарпуна»!

Михаил Гончар, «Фейсбук»

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