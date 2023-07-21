Полезные советы для приятного отдыха на природе 1 21.07.2023, 12:52

Хороший отдых всегда запоминается надолго.

Сложно найти людей, которые не любят отдых на природе. Свежий воздух, пение птиц, отсутствие толпы народа, запаха бензина и других примет большого города вызывает чувство спокойствия, умиротворения, наполняет энергией. Хороший отдых всегда запоминается надолго, а чтобы хорошо отдохнуть, нужно иметь некоторое представление о том, как организовать комфорт в условиях удалённости от цивилизации, как правильно развести огонь. Воспользуйтесь этими полезными советами, и вы сможете обеспечить отличный отдых, избежав при этом травм, отравлений и других неприятных последствий.

Как разжечь костер

Городские жители редко имеют этот полезный навык. Разжигать мангал с помощью упаковки углей и флакона жидкости для розжига научились многие. А вот сложить обычный костёр – задача часто непосильная.

Для начала приготовьте материал для розжига. Это могут быть опилки, бумага, даже старые газеты. Соберите хворост: выбирайте только сухие ветки, толщиной они должны быть примерно с обычный карандаш, это самый удобный вариант. Приготовьте дрова: это должны быть более толстые ветки, но обязательно очень сухие, чтобы они легко ломались. Слишком большие ветки лучше разломать или расколоть топором, оптимальная толщина - не шире запястья.

Важно правильно выбрать место для костра: постарайтесь расположить очаг на расстоянии не менее 4-5 метров от палатки и машины, а также от кустов и деревьев. Постарайтесь выбрать место, защищённое от ветра, если на участке есть сухая трава, её необходимо убрать. Используйте лопату, чтобы выкопать небольшое углубление в земле: это повысить безопасность костра и создаст дополнительную защиту от ветра. В идеале стоит обложить кострище камнями или кирпичами, а также выкопанной землёй – её можно будет использовать для того, чтобы потушить огонь.

Положите в центр немного материала для розжига, выше постройте пирамиду из хвороста и обложите дровами так, чтобы оставались просветы. Слишком плотно сложенный костёр не загорится, так как огонь не получит кислорода. Если хворост не разгорится с первого раза, добавьте ещё газет или опилок и попробуйте снова.

Прежде чем приступать к разведению костра, убедитесь, что на территории нет запрещающих знаков.

Как сохранить свежесть продуктов

Аппетит на природе всегда усиливается, поэтому на отдых мы берём с собой большое количество разнообразной снеди. Как сделать так, чтобы продукты не испортились?

Если вы едете надолго, не берите с собой скоропортящиеся продукты (молоко, сыр, творог, ветчину). В крайнем случае, покупайте продукты в вакуумных пакетах или храните их в закрытых пластиковых контейнерах, положив в сумку-холодильник. Но даже так срок хранения составляет не более суток. Если отдых длится дольше, ваш вариант – крупы, картофель, консервы. Шашлыки стоит жарить и съедать сразу же, как только вы прибываете на место. Уже на следующий день есть мясо будет опасно.

Как правильно загорать, чтобы не получить солнечный ожог

Весной, после длительной нехватки солнечного света, многие стремятся погреться в ласковых лучах и получают солнечные ожоги. Весеннее солнце коварно: оно кажется не таким жарким, как летнее, но беспощадно обжигает неподготовленную кожу.

Чтобы получить красивый загар, а не болезненные ожоги, к процессу загорания стоит подходить правильно.

Не проводите на солнце много времени в первый же тёплый день. Постарайтесь находиться в тени, не носите слишком открытую одежду и обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки

Используйте солнцезащитный крем: начните со средства с высоким содержанием СПФ, например, 50, потом переходите на более слабые варианты.

Тщательно увлажняйте кожу, пользуйтесь питательными кремами и маслами: при недостатки влаги кожа сохнет и больше подвержена ожогам, в то время как хорошее увлажнение способствует получению красивого и ровного загара.

Не забудьте взять с собой на природу побольше чистой питьевой воды, а также технической воды, которая может понадобиться, чтобы затушить костёр. Обязательно возьмите аптечку с необходимыми медикаментами для оказания первой помощи. Воспользуйтесь нашими советами, и ваш отдых будет потрясающим.

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