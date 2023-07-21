В Гродно скорая увезла активистку с суда над Павлом Можейко и Юлией Юргилевич 1 21.07.2023, 13:08

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Женщина умерла в больнице.

Во время суда над журналистом Павлом Можейко и адвокатом Юлией Юргилевич в Гродно активистка Светлана Рынкевич, которая пришла их поддержать, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Ее забрала скорая, ночью женщина умерла в больнице. Как сообщает «Зеркало», об этом написала в Facebook жена Павла Можейко Ирина Чернявко.

Накануне около 16 часов, после того как судья сделал заседание по делу Можейко и Юргилевич закрытым, друзья и родственники покинули зал суда и собрались во дворе. В этот момент Светлане стало плохо, она упала на землю и потеряла сознание. Скорая помощь доставила ее в больницу, но там женщина впала в кому и ночью скончалась, рассказала Ирина Чернявко.

Она добавила, что Светлана приходила на все заседания, а также на другие политические процессы, проходившие в Гродно.

«Гэта тыя маленькія нябачныя героі, якія падыходзяць, каб усміхнуцца чалавеку ў клетцы — і для многіх палітвязняў гэта адзіная ўсмешка, якую яны бачаць у судовай залі. Каб абняць маці, паціснуць руку бацьку, усе запомніць і пераказаць», — написала Ирина.

Светлана Рынкевич в свое время сама пострадала от репрессий — в 2020 году ее задержали, а позже она потеряла работу из-за участия в протестных маршах.

Напомним, суд над Можейко и Юргилевич начался 10 июля. Согласно материалам дела, Павел Можейко, «действуя группой лиц», в сговоре с Юлией Юргилевич с февраля по март 2022 года передавал неустановленным лицам для размещения на телеканале «Белсат» информацию от Юргилевич о лишении ее лицензии и исключении из коллегии адвокатов, а также о суде над художником Алесем Пушкиным.

Их обвиняют в «содействии экстремистской деятельности группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 361−4 УК). Максимальный срок по статье составляет семь лет лишения свободы.

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