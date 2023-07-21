ВСУ прорвали оборону РФ на трех участках Южного фронта 21.07.2023, 13:15

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Украинская армия закрепилась на новых рубежах.

Украинские защитники продолжают развивать атаки на трех направлениях фронта. Самые тяжелые бои идут в Запорожской области и в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Спикер добавил, что на направлениях Новоданиловка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино, Новодаровка - Приютное в Запорожской области украинские защитники имели успех в прорыве обороны РФ и закрепляются на рубежах.

Также ВСУ продолжают атаковать севернее и южнее Бахмута.

«На направлениях Орехово-Василевка - Парасковьевка, Клещеевка, Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери», - сказал спикер.

Украинские воины также продолжают сдерживать наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях.

Ранее украинское командование отмечало, что ВСУ могут взять Бахмут в тактическое окружение. Недавно командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что для освобождения Бахмута созданы все условия.

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