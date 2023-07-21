Китай дискредитировал армию РФ 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

21.07.2023, 13:18

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Как так вышло?

По версии российского начальства, вооруженные силы РФ наносят в Украине удары исключительно по военным объектам. Все, кто утверждают обратное, «дискредитируют армию».

Но вот удары по Одессе. По словам МИД Китая, досталось его консульству: «Возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв, ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства».

Как так вышло?

Теперь, конечно, надо бы МИД России сделать заявление о недопустимости дискредитации российской армии властями Китая, вызвать посла страны, вручить ноту. И, конечно, Александру Бастрыкину не грех возбудить уголовное дело.

С другой стороны, можно было бы и Минобороны РФ подключить, чтобы генерал Конашенков сказал, что все это провокации, к которым наша армия непричастна.

В общем, как-то надо действовать. Но, скорее всего, история закончится молчанием на публику и какими-нибудь извинениями перед китайскими товарищами за закрытыми дверями.

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