Под Минском в грибной деревне продают дом по цене однушки 3 21.07.2023, 13:36

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Что предлагают в неплохом месте за такие деньги?

В деревне Нивки возле Логойска и возле трассы на Минск на продажу выставили дом из блоков, на который стоит обратить внимание из-за цены. За него просят всего 50 тысяч долларов. Realt посмотрел, что предлагают в неплохом месте за такие деньги.

Деревня Нивки находится сразу за Логойском. Но, чтобы попасть в нее, в город заезжать не нужно. Достаточно съехать прямо с трассы М-3. До Минска отсюда — примерно 50 км. Деревня окружена грибным лесом. Вот она на карте:

Здесь на продажу выставили дом на границе с лесом. Он построен в 2021 году из блоков. Утеплен и оштукатурен. Крыша — ондулин.

Общая площадь дома — 67,9 квадрата. Внутри — две комнаты и кухня на 17,9 метра.

Видно, что в доме жили и заканчивали ремонт. А сейчас остались лишь мелкие недоделки.

Отопление — на твердом топливе. Водопровод — центральный. Канализация — местная.

Дом стоит на участке в 18 соток, который, по сути, граничит с лесом.

На участке есть также недостроенный гараж-баня, плюс огород с грядками.

За все это просят 49,9 тысячи долларов. И это недорого, учитывая место, блочный дом, большой участок и почти достроенный гараж. Но, в любом случае, надо ехать и смотреть дом своими глазами.

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