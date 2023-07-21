В Беларуси запретили сыворотку для лица популярного корейского бренда 2 21.07.2023, 13:41

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Ее нельзя мазать даже на ногти.

В Беларуси запретили продажу осветляющей сыворотки для лица корейской марки Сos De ВАНА. Причина — в активном действующем веществе гидрохиноне: согласно техрегламенту Таможенного союза, его можно наносить лишь на ногти, да и то в гораздо меньшей концентрации, сообщает Госстандарт.

Под запрет попала сыворотка для лица Нydroquinone 2% Serum (НВ) популярного корейского бренда Сos De ВАНА. На сайте производителя отмечается, что этот продукт предназначен для борьбы со сложной пигментацией различной природы, осветляет и отбеливает кожу лица.

Госстандарт обосновал запрет на продажу сыворотки требованиями техрегламента Таможенного союза: там говорится, что активное действующее вещество в ее составе — гидрохинон в концентрации 2% — недопустим для контакта с кожей.

«Его можно использовать только в искусственных системах для ногтей в максимально допустимой концентрации 0,02%», — добавили в ведомстве.

Ввоз сыворотки в Беларусь и ее продажа в нашей стране отныне запрещены.

К слову, сам бренд Сos De ВАНА на своем сайте пишет, что безопасность гидрохинона неоднократно обсуждалась в прошлом по причине жалоб на побочные эффекты. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) пришло к выводу, что в действительности проблемы возникали не из-за гидрохинона, а из-за других веществ в составе уходовой косметики, таких как ртуть. Ведомство также подтвердило, что гидрохинон можно продавать без рецепта и безопасно использовать в 2-процентной концентрации.

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