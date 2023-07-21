Как говорить на кошачьем языке: вирусное видео захватило сеть 4 21.07.2023, 13:58

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Блоггер рассказал о хитростях общения с кошками.

Вероятно, каждый, кто хоть раз проводил время с котом, думал о том, как хорошо было бы понимать, о чем это чудесное пушистое создание сообщает своими звуками и как славно было бы научиться ему отвечать на его языке, пишет obozrevatel.com. Австралийский блоггер Алек Ньюман утверждает, что ему это удалось.

В своем TikTok он рассказывает о хитростях общения с кошками. Его видео набирают миллионы лайков и сотни восторженных комментариев.

Например, он научил своих подписчиков произносить звук «ма-а», который, судя по всему, означает «иди сюда». В комментариях подписчики рассказали ему, что тоже попытались повторить этот трюк. Но вышло не у всех. Хотя среди комментариев есть и восхищенные отзывы, в которых люди признаются, что коты не просто отзывались на этот звук, а даже специально просыпались, чтобы подойти.

Другой урок показывает, что звук «ме-ме-ме» может означать слово «еда», на которое кот Алека отзывается очень охотно. Здесь уже подписчики признали его талант полиглота и предложили добавить курс, разработанный блогером, в популярное приложение по изучению языков.

Еще в одном уроке Ньюман показывает, как правильно шипеть на кота, чтобы заставить его прекратить безобразничать. Например, царапать ноги и рвать носки. Сначала нужно зашипеть, а потом перейти к звуку, очень похожему на украинское «ц». Судя по видео, серый любимец Алека хорошо понимает это «слово».

В интервью для австралийского радио АВС Ньюман рассказал, что выработал свой талант еще в детстве. Он пошутил, что вырос в очень маленьком городке – в его выпускном классе было всего 13 человек, поэтому, чтобы не чувствовать себя одиноко, начал общаться с котами. Так или иначе, но его лайфхаки стали вирусными.

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