Российского пропагандиста не пустили на брифинг в Пакистане: Москва устроила истерику 2 21.07.2023, 14:05

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Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter

Дверь для россиянина закрыли за несколько минут до начала мероприятия.

Российского пропагандиста Руслана Бекниязова не допустили до брифинга главы МИД Пакистана Билавала Бхутто-Зардари и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы, который находится в стране с двухдневным визитом.

По данным ТАСС, где работает пропагандист, его не пустили за несколько минут до начала мероприятия, хотя за день до этого подтвердили возможность участия.

Отмечается, что это якобы связано с выдвинутым украинской стороной условием о недопуске российских пропагандистов до освещения брифинга с участием Кулебы.

В посольстве страны агрессора РФ в Пакистане отреагировали на такое решение Исламабада истерикой.

Там цинично вспомнили о «правах журналистов на доступ к информации», забыв упомянуть о систематическом вранье российских пропагандистов о вторжении оккупационных войск РФ в Украину.

20 июля Кулеба начал двухдневный визит в Пакистан. Этот первый приезд в страну в истории двухсторонних отношений.

Глава МИД Украины встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и провел переговоры со своим коллегой Бхутто Зардари.

Они обсудили угрозы глобальной продовольственной безопасности на фоне выхода РФ по Черноморской зерновой инициативы.

Кулеба заверил, что Украина настроена оставаться надежным поставщиком продовольствия на глобальные рынки, в частности, в Пакистан, который является традиционным покупателем украинского зерна.

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