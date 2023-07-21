Белоруска — Кочановой: О каких сельских магазинах речь, если в городах нет молока 3 21.07.2023, 14:09

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Вместо молока людям предлагают сыворотку.

Читательница сайта Charter97.org прокомментировала визит лукашистки Натальи Кочановой в сельских магазин недалеко от Логойска:

— Это история нашего магазина. Когда-то в моем детстве (а мне уже не так и много — сорок лет), наша деревня была жива, в нее съезжались люди со всей округи, так как был у нас кирпичный завод, который давал работу. И магазин у нас был, да еще какой, большой, с детства помню, как продавали в нем зефир белый да в шоколаде, а затем оснастили еще и морозильной камерой, появилось самое большое лакомство детей — мороженое!

Но пришел «вождь» и пообещал «запустить заводы!». Обещание «сдержал»: в начале 2000-х кирпичный завод прекратил свою деятельность, а вслед за ним и магазин «закрылся на ремонт». Сначала люди радовались, так как думали, что после ремонта заполучат магазин городского типа и наполняемости. Но магазин так и не открыли. Начали писать жалобы, требовать открытия магазина, а затем пустили автолавку. Сначала три раза в неделю, потом два, а теперь так и вообще раз в неделю.

А что же нужно деревенскому человеку? Картофель свой, капусту и морковь нарастите, несколько упаковок молока да буханок хлеба привезут, чтобы с голоду не умерли. Но вдруг почему-то среди лета возник и дефицит молока, вместо него сельчанам начали предлагать сыворотку.

Читательница сайта Charter97.org пишет, что проблемы с молоком есть и в городах:

— Родители мои, слава Богу, перебрались в районный центр, но утром всегда бегут по магазинам, ведь, казалось бы, молоко, что может быть проще! Но нет, молоко в районном центре есть только до обеда: как говорится, кто успел, тот и съел. После же обеда остается только дорогое ультрапастеризованное со сроком хранения год. Так о каком ассортименте может идти речь в деревенских магазинах, если районные центры не могут обеспечить людей летом молоком?

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