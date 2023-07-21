Задержание Гиркина: два сигнала 3 Телеграм-канал Cynic

21.07.2023, 14:15

7,462

Игорь Гиркин (Стрелков)

Путин теперь является центром бойни.

Игорь Гиркин (Стрелков) задержан, но сообщество делает ложные выводы.

Стрелков был под крышей ФСБ. Стрелкову позволяли говорить то, что не позволяли никому другому.

Стрелков выполнял ту же функцию «контролируемого вброса», что и Соловей.

Задержание Стрелкова - это 2 сигнала:

1. После мятежа Пригожина альтернативные центры «ультрапатриотизма» будут ликвидироваться: по возможности, вместе со своими участниками.

2. Внутренние кураторы ультрапатриотов теряют внутреннее влияние. Система власти конвертируется в «осажденную крепость».

Если раньше Путин стоял между противоборствующими силами, то теперь он является центром бойни и её внутренним участником, а значит ему придется отбиваться.

И - прежде всего - от радикально правого крыла (ультрапатриоты), которые представляют собой единственную консолидированную и опасную для власти социальную структуру.

P. S. Стрелкову предложат игру «по правилам партии».

Телеграм-канал Cynic

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».