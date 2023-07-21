Украинские военные уничтожили вражескую технику прямо на границе с РФ 21.07.2023, 14:27

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Иллюстративное фото

БТР-амфибия загорелся после удачной атаки.

Украинские теробороновцы сообщили об успешном уничтожении российской боевой колесной плавучей машины (БТР) на границе с РФ. Запись этого события опубликовал батальон на своей странице в соцсети «Фейсбук». На видео зафиксирован момент, когда БТР загорелся после удачной атаки со стороны украинских военных.

По сообщению украинских защитников, экипаж российского БТР состоял только из трех человек.

Военные подписали свою работу словами: «Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как работает человек и пылает российский БТР».

БТР-70 является боевой колесной плавучей машиной, предназначенной для перевозки мотострелковых подразделений сухопутных войск. Эта техника характеризуется четырехосной конструкцией, независимой подвеской, восьмиколесной базой, а также имеет высокую мобильность и обеспечивает удобство передвижения по дорогам и водоемам.

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