Может ли начальство отозвать белоруса из отпуска? 4 21.07.2023, 14:35

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И что будет, если он откажется это делать.

Возможно ли отозвать сотрудника из отпуска и может ли он отказаться это делать, не опасаясь быть наказанным? На эти вопросы порталу 1prof.by ответила правовой инспектор труда Наталья Гришкова.

Если наниматель просит вернуться из отпуска на работу пораньше, то отзывать сотрудника можно только с согласия самого работника. Если работник не хочет прерывать свой отпуск, то он может отказаться это делать, при этом он не обязан объяснять свою мотивировку.

Работник может согласиться выйти из отпуска пораньше, при этом закон не оговаривает, как оформить его согласие. Но чтобы избежать недоразумений, юрист советует, что лучше взять письменное согласие у работника на досрочный выход из отпуска. Сделать это можно еще до ухода человека на отдых.

Иногда ситуация бывает экстренной, когда сотрудник не в курсе, что по производственной необходимости ему надо быть на работе. В это время отпускник может находиться за пределами Беларуси, к примеру, быть на отдыхе на море. Если для решения вопроса есть время, то специалист по кадрам может отправить работнику письменное уведомление, с сообщением о необходимости прервать отпуск и выйти на работу в определенный день. В таком случае свое согласие или несогласие на отзыв из отпуска человек может высказать, отреагировав на полученное уведомление. Если ответ положительный, то можно будет считать, что работодатель получил предварительное согласие в письменной форме.

Если наниматель ограничен во времени, то, чтобы официально отозвать работника из отпуска, не нарушая норм трудового права, можно связаться с ним, к примеру, по телефону, чтобы получить устное согласие на прерывание отпуска. Если работник согласится и выйдет на работу, то кадровик должен взять у него подтверждение уже в письменном виде.

— Отказ сотрудника от досрочного выхода на работу не является нарушением трудовой дисциплины и никаких взысканий в этом случае применять к работнику нельзя, — уточнила Наталья Гришкова.

Юрист напомнила: если работник пошел навстречу руководителю и согласился прервать свой отдых раньше срока, то отзыв из отпуска должен быть оформлен приказом (распоряжением) нанимателя по личному составу. В документе указывают, с какой даты прерывается отпуск, когда работник должен явится на свое рабочее место, в какие сроки сотрудник сможет догулять неиспользованную часть отпуска.

Оставшиеся дни отдыха по согласованию сторон работник сможет использовать в удобное для себя время в текущем году. Неиспользованную часть также можно присоединить к отпуску уже за очередной рабочий год. Допускается и выплата денежной компенсации.

— В случае досрочного вызова на работу компенсировать в денежной форме неиспользованные дни отпуска закон разрешает только при условии, что сотрудник в текущем рабочем году отгулял не менее 14 календарных дней отпуска. При этом не важно было это до или после отзыва, — обратила внимание профсоюзный юрист.

Законодательство не запрещает отзывать работника из отпуска даже на один день с последующим продолжением отпуска на один день. Но и в этом случае нужно соблюсти те же условия: оформить предложение работодателя на отзыв из отпуска и получить согласие работника.

Наталья Гришкова напомнила, что трудовое законодательство Беларуси запрещает отзывать из отпуска ряд категорий работников. К ним относят несовершеннолетних,

беременных женщин, а также сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

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