Вувузела в спину Сергей Романов, planeta.press

21.07.2023, 14:54

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Чем закончилась попытка России «повоевать» с ЮАР.

Царь в розыске не приедет. И это, в принципе, все, что надо знать о воинственных заявлениях Кремля. Ну, если отталкиваться от того, что под присягой наговорил президент ЮАР Рамафоса. Путин остался вне очной встречи участников саммита БРИКС, а его делегаты будут иметь еще одно сомнительное удовольствие – наблюдать профессионального хама от дипломатии Лаврова. Но все остальные будут представлены на уровне глав государств. Дело принципа, тем более, что все месяцы до судьбоносного признания Рамафосы (заявление о том, что Путин не едет, исходило от офиса именно южноафриканского лидера) Россия надувала щеки. И ведь сразу же просили Лаврова.

До войны между Россией и Южноафриканской Республикой, даже в случае ареста Путина, не дошло бы. Говорить о гибридном характере агрессии Москвы тоже нужно очень осторожно. Можно, конечно, провернуть старый трюк с «вагнеровцами». Только кто поручится, что боевики Пригожина будут исполнять директивы из Кремля?

Теоретически «вагнеровцы» в ЮАР, Мали и Судане могут стать под знамена минобороны. Это если, допустим, вести о мятеже Пригожина до Африки доходят со скоростью бутылки в океане.

Но ЮАР уже дрейфует в сторону США. Ну вот зачем южноафриканцам такие «союзники», которые мало того, что подставляют с исполнением решения Гааги, так еще и угрожают войной. Рамафоса, может, и не хочет арестовывать Путина, но, кроме него, в стране есть еще и независимая от президента судебная система. А там обязательства по случаю ратификации Римского устава, того и гляди, исполнят.

В 2017 году в ЮАР уже грянул скандал с «подордерным» президентом Судана Омаром Аль-Баширом. Гаагский суд выдал ордер на арест обвиняемого в геноциде Аль-Башира еще в 2008 году, а 9 лет спустя тот прибыл в Йоханнесбург на саммит лидеров Африканского союза.

МУС требовал от властей ЮАР арестовать и выдать аль-Башира, «за» был и тогдашний судья Высокого суда Претории Ханс Фабрициус. Судья постановил, что суданский лидер не должен покидать территорию ЮАР до вынесения окончательного решения по этому вопросу.

Однако принимавшая сторона всего лишь заставила военного преступника покинуть страну по окончании первого же дня саммита. И властям ЮАР за это крепко от Гааги досталось. А теперь еще и Путин лыжи навострил.

В Москве угрозы озвучивают налево и направо от бессилия и в припадке отчаяния. Друзей у России не осталось вообще никаких. А те, кто таковыми себя все еще называют, используют кремлевское вымя, для того, чтобы выдаивать остатки российского углеводородного «молока». Например, Лукашенко сидит тихо, но тут подоспел новый «нож в спину». Теперь от Ирана. В Тегеране заявили об уважении к территориальной целостности Украины. А тут еще российская армия попала в здание генконсульства Китая в Одессе. Остается только догадываться, что скажут Путину представители Поднебесной после такого.

Так что войну против ЮАР, если и будут вести, то только информационную. А что, с Рамафосой уже знакомы. Как «покачать» — знают. Методы отрабатывают. Да только «вагнеровцы» могут не послушаться, а южноафриканцы – не испугаться. А Лаврову достанется вувузелой.

Сергей Романов, planeta.press

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