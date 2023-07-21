Белоруска о путевках в Крым: Не всех дурных война побила 1 21.07.2023, 15:08

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фото: ТАСС

Профсоюзы к таким путевкам должны предлагать бесплатный гроб.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как относится к белорусам, которые ездят в оккупированный Крым:

— Недавно звонила своей бывшей однокурснице Елене, с которой когда-то вместе окончили медицинское училище. Сейчас она работает в одном из учреждений здравоохранения в Боровлянах. Пообщались о чем-то, затронули и тему летних отпусков. Я ей пожаловалась, что сейчас приходится много работать и неизвестно когда придется отдохнуть.

Моя же собеседница казус имела совсем другой — оптимистическое настроение. От нее я узнала, что в их клинике так называемый «профсоюз» предлагал бесплатные туры в Ялту, нужно было только заплатить за проезд. Многие медики охотно согласились отдохнуть в оккупированном Крыму.

— Всем так понравилось! Отдыхали в пятизвездочном отеле! Я, к сожалению, в этом году отказалась, потому что у меня маленький ребенок, но в следующем году обязательно поеду! — восторженно рассказывала Елена.

После этого разговора я задумался. Я могу понять Россию: она сейчас с дисконтом продает множество своих товаров и услуг. Очевидно, что нынешний курортный сезон в Крыму выдался жарким во всех смыслах этого слова. Не каждый безрассудный россиянин рискнет подвинуться на отдых на захваченный полуостров. Поэтому и заманивают туда доверчивых белорусов.

Читательница сайта Charter97.org пишет, что ее удивило отношение белорусов к этой проблеме:

— Я понимаю, что медики не могут похвастаться высокими зарплатами, поэтому позарились на халявное. Вопросы морали, наверное, их мало волновали. Однако о своей собственной безопасности надо же заботиться! На этот раз им повезло: вернулись домой за несколько дней до последнего взрыва на мосту. А могли же и застрять, как те неудачные гомельские «путешественники» от туроператора «Русский дом».

В моем детстве была популярна поговорка «Не всех дурных война побила». Очень меткое изречение! Война не где-то далеко, она уже пришла в аннексированный Россией Крым. Такие «отдыхающие» могут дождаться, что прилетит на пляж какой-то шальной осколок, да попадет в них. Вот тогда будут родственники хвастаться, что «профсоюз» выдал бесплатно гроб.

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