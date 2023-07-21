«Когда закончится срок действия карты, с радостью распрощаюсь» 21.07.2023, 15:39

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Белорусы сравнили мобильные приложения наших банков и других стран.

Белорусы эмигрируют в разные страны, где открывают счета в банках и пользуются мобильными приложениями иностранных финансовых учреждений. «Зеркало» попросило земляков сравнить такие сервисы белорусских и иностранных банков, с которыми они работают, и рассказать об их плюсах и минусах. Герои материала выставили оценки банковским мобильным приложениям по пятибалльной шкале, где пять — самый высокий балл.

«Наш InSync меня полностью устраивает»

Марина (имена героев материала изменены) пользуется мобильными приложениями финучреждений трех стран: в Беларуси это приложение InSync от «Альфа-Банка», в Польше — VeloBank, в Литве — Paysera.

— Наш InSync меня полностью устраивает, в приложении — удобный и понятный интерфейс, пользоваться им мне нравится. Единственная проблема была некоторое время назад, когда банк попал под санкции, после чего приложение переставало работать. Тогда надо было загружать какое-то обновление. Это было страшно делать, вдруг деньги со счета исчезнут, — вспоминает девушка. — Еще бывает, что банк проводит какие-то работы, воспользоваться прилагой в это время нельзя. Но это меня не напрягает, потому что обычно происходит ночью, когда деньги мне не нужны.

Сегодня Марина пользуется InSync для того, чтобы оплатить коммуналку и налоги в Беларуси, купить подарки для друзей в белорусском магазине. Для этого она совершает в приложении платежи через ЕРИП. Для повторяющихся платежей можно создать шаблоны на главном экране. Собеседнице нравится, что есть история платежей, по которой она может посмотреть, куда и какие суммы потратила, а при необходимости — найти чек или переслать его на e-mail.

— Но иногда мне приходилось покопаться, чтобы узнать, как сделать какую-то операцию. Помню, я переводила долг подруге на карту другого банка. Я уже хотела отправить деньги банковским переводом, заплатила бы процент и средства пришли бы не сразу. Хорошо, что знакомые подсказали, что можно перекинуть сумму через ЕРИП.

Еще Марина возилась с выпуском новой карты, взамен истекшей. Оказалось, что если деньги на счете есть, а банковская карта недействительна, воспользоваться средствами она не сможет, даже если захочет оплатить что-то через интернет. Речь о счетах с выпущенным к ним «пластиком».

— По сути физическая банковская карта мне не нужна, я бы создала виртуальную, но в моем пакете этого нельзя сделать. Заказала новую через чат с сотрудником в приложении. Кстати, этим чатом я пользовалась довольно часто, отвечают в нем оперативно.

Мобильным приложением польского VeloBank Марина пользуется около года. Перевода на русский или белорусский языки в нем нет, это поначалу доставляло ей проблемы, но потом она привыкла, теперь знает, «на что надо нажать», чтобы сделать ту или иную операцию.

— Но меня больше всего порадовало, что здесь есть система BLIK (система мгновенного перевода средств в Польше. — Прим. ред.), с ее помощью можно рассчитаться где угодно, даже если нет физической карты. Можно быстро перевести деньги на любой счет, даже получить средства через банкомат.

Литовским приложением Paysera Марина тоже довольна, хотя она отметила, что часто им не пользуется.

— Оно удобное для тех операций, которые мне нужно проводить: пополнять карты, переводить деньги на другие счета (как свои, так и сторонние), рассчитываться в магазинах и через интернет. Причем там есть русскоязычная версия, которой я пользуюсь.

Собеседница отметила, что в европейских приложениях за все время использования «не было каких-то глюков», они работали корректно.

Марина поставила такие оценки трем приложениям: InSync «Альфа-Банка» — 4,5, VeloBank — 3,5, Paysera — 4,5. Уточним, что наши читатели выставляли баллы, основываясь на своем опыте, то есть это в любом случае субъективная оценка.

«В финском приложении сведений для оплаты требуется минимум»

Андрей раньше был клиентом «Беларусбанка», а последние два года — финского S-Pankki.

— Приложения очень разные (у этих двух финучреждений. — Прим. ред.). Белорусское приложение — это только банк, а финское — это часть S-group, которой принадлежат продуктовые магазины Sale, S-market, гипермаркеты Prisma, магазины одежды Sokos, отели и АЗС. Соответственно, S-Pankki интегрировано с бонусной программой этих магазинов, и в нем можно проследить все свои покупки, бонусы, чеки покупок за последние два года, акции и скидки в ближайших магазинах, — рассказал мужчина.

Андрей подробно рассказал, как устроено финское приложение. На первой вкладке S-Pankki пользователь видит баланс счета, сколько накоплено бонусов в текущем месяце, сколько нужно собрать баллов до следующего уровня, а также есть поиск по геолокации ближайших акций. Если кликнуть по вкладке счет, откроется все движение по счету: зачисления, списания и предстоящие автоматические платежи. Вторая вкладка целиком посвящена бонусной программе, а третья — для платежей.

— При совершении платежа данные можно вбивать вручную, а можно считать штрихкод, который часто есть на бумажных платежках. Вообще сведений для оплаты требуется минимум: номер счета (причем любого европейского), получатель, сумма. Никаких адресов, УНП, кода платежа, филиала и прочей информации, как в «Беларусбанке», не нужно.

Если надо перевести деньги какой-либо фирме, например, счет за интернет, потребуется ввести viitenumero — номер, в котором закодирована вся информация по платежу (Ф.И.О. клиента, номер контракта, за что платеж).

Четвертая вкладка в финском приложении позволяет узнать информацию по счету, заказать карту, установить лимиты или страны действия карты, открыть депозит, запросить кредит (деньги придут на счет в течение суток без визита в банк) и т.д. Также есть вкладка для настройки приложения и самое главное — банковский идентификатор личности, он же — считыватель QR-кода.

— Приложение за два года никогда не «лагало». Финляндии действительно IT-страна, где технологии применяются на деле. Любую государственную услугу, к примеру, заказ данных из регистров, запрос паспорта, подачу на гражданство можно сделать по интернету. Но чтобы идентифицировать себя (считай, показать паспорт), и предназначен считыватель QR-кода. Но есть минусы: приложение долго думает и медленно открывается.

Мобильное приложение «Беларусбанка» Андрей также считает хорошим, удобным и достаточно функциональным.

— Визуально оно красивее, есть иконки с частыми платежами на главной странице, работает оно однозначно быстрее, чем финское. Но зато надо вводить кучу данных для переводов. Еще бесит постоянная реклама, текстовые новости, которые никому не нужны.

Оба приложения Андрей оценивает в 4,5 балла.

«Приложение нашего МТБ — это боль»

Для расчетов по Беларуси Александра пользуется мобильными приложениями «БНБ-Банка» и «МТБанка», а в Польше — PKO.

— Приложение «БНБ-Банка» для меня относительно удобное, подвисало оно редко, в целом нареканий не было. А вот приложение «МТБанка» — это боль. Я уже сбилась со счета, сколько раз меня подводило это приложение, когда надо было что-то срочно оплатить, я не могла это сделать полдня — приложение зависало и не работало, происходила ошибка транзакции, — рассказала об особенностях белорусских приложений Александра.

В случаях, когда возникала проблема с приложением «МТБанка», Александра говорит, что звонила в банк и ругалась. Девушка отметила, что в этом случае ее «особенно бесило», когда шаблон платежа не был сохранен, тогда приходилось набирать длинные реквизиты заново.

— Когда закончится срок действия карты, с радостью распрощаюсь с «МТБанком», — сообщила собеседница.

Что касается польского приложения банка PKO, то, по наблюдениям белоруски, сбои в нем бывают, но редко. Александре нравится там «интуитивно понятный» интерфейс. Карта банка привязана к номеру телефона клиента, перевести кому-то деньги можно просто по номеру телефона. Уточним, что в приложениях «МТБанка» и «БНБ-Банка» также есть такая возможность.

— Очень удобная функция BLIK: если забыл кошелек и карточку дома, можно оплатить покупку из приложения при помощи кода. Также по коду можно снять наличные в банкомате. Особенно меня впечатлила ситуация, когда мне срочно нужны были наличные и в банкомате я смогла получить их со счета мужа, подтвердив снятие его кодом (он сообщил мне его по телефону).

Но есть и то, что в польском приложении девушке не нравится. К примеру, в нем она не может самостоятельно управлять лимитами по суммам (в белорусских приложениях это возможно), для этого необходимо идти в отделение банка РКО.

Вот какие оценки Александра поставила мобильным приложениям: «МТБанк» — 1, «БНБ-Банк» — 3, PKO — 4,5.

«Приложение „Приора“ могло быть и получше»

Олег пользуется двумя мобильными приложениями для финансовых операций: в Беларуси это «Приорбанк», в Европе — Revolut.

— Считаю, что приложение «Приора» визуально менее удобное, могло быть и получше. Первое, что бросается в глаза — рекламные баннеры сверху, с этим перегруз в стартовом меню. При этом чтобы сделать перевод, нужно пройти много переходов. Есть вариант настройки быстрого доступа, но он немного «костыльный». Нельзя настроить так, чтобы было много шаблонов переводов. Раз в пару месяцев с приложением проводят технические работы, оно ночью может не работать, — поделился своими впечатлениями о приложении белорусского банка Олег.

Собеседник отметил особо понравившуюся ему функцию в белорусском приложении — можно сформировать запрос на перевод от другого человека. Система сгенерирует QR-код или ссылку, которую надо отослать знакомому, который переведет по ней средства получателю. В других банковских программах Олег такого не видел.

Парень считает, что в Revolut приложение также работает «нормально». В программу он входит по Face ID, сбоев опознавание никогда не давало.

— В этой прилаге более удобно работает система переводов. Она выглядит как чат в Telegram, только вместо сообщений ты отправляешь деньги: нажал на любой контакт (физлицо или фирма это, все равно), ввел нужную сумму — и отправил.

Собеседник отметил, что для новых платежей не надо проходить большую цепочку действий, есть кнопка «совершить платеж», в появившемся окне надо ввести реквизиты и отправить средства.

— Мне нравится, что для клиентов Revolut (они должны быть пользователями приложения) не надо вводить длинные реквизиты, можно найти человека по логину и тут же отправить ему деньги.

В целом в приложении есть много мелких виджетов на главном экране, которыми пользуется собеседник. Одна из них — статистика расходов клиента за месяц. При переходе в раздел можно сравнить эти данные с другими периодами. Также программа за несколько дней напоминает Олегу о том, что его длительные подписки на YouTube и другие сервисы скоро будут оплачены автоматически.

Олег заметил еще несколько интересных опций, которыми еще не пользовался, но намерен это сделать. Например, есть возможность покупать акции компаний и криптовалюту. Также можно выпустить одноразовую виртуальную карту для однократного платежа, после совершения которого она исчезнет.

Собеседник оценил мобильное приложение «Приорбанка» на 3,5−4 балла, Revolut — на 5 баллов.

«Чтобы разобраться в том, что написано, пользовалась переводчиком по фото»

Диана также пользуется мобильным приложением InSync белорусского «Альфа-Банка», а также программой израильского банка Leumi. Девушка рассказала, что эти программы как «небо и земля», причем комфортно ей пользоваться нашим InSync.

— Через InSync очень удобно проводить платежи, легко отслеживать, когда и за что ты заплатил. Хорошо, что виден номер карты, CVV-код, пин-код, благодаря этому я могу оплачивать онлайн разные покупки в Беларуси, по сути мне физическая карта даже не нужна, да я не знаю, где она лежит, — пояснила Диана.

Что касается расчетов в Израиле и отслеживания своих трат, то Диана отметила, что «это боль релокантов».

— Здесь есть особенность: к одному счету привязывается несколько карт — дебетовую и кредитную. Причем выдает их не банк, а сторонние организации. Люди при оплатах используют кредитные карты, потом раз в месяц закрывают долг с дебетовой карты. Эти карты отражаются в мобильном приложении.

Диана использует приложение банка Leumi, в нем есть очень подробная информация, различная аналитика, касающаяся финансов клиента. Однако собеседница не считает это плюсом, она считает приложение очень тяжелым, загроможденным.

— Там не знаешь, где искать нужную информацию. Проблема еще в том, что приложение на иврите, англоязычной версии нет. Поэтому чтобы разобраться, что написано, куда надо нажимать, я сперва пользовалась переводчиком по фото.

Девушка говорит, что оплатить из приложения ничего нельзя, это надо делать по ссылке на ресурсах, которые отвечают за предоставление услуги. Там надо вводить данные карты и совершать транзакцию. Также в приложении нельзя проверить, куда ушел платеж, указывается лишь сумма платежа, но без подробностей. Чтобы узнать эту информацию, надо заходить на ресурс компании, которая выпустила карту.

— Приложение здесь необходимо только для того, чтобы отслеживать финансы со своей кредитной карты и анализировать их, — отметила Диана.

Девушка оценила мобильное приложение «Альфа-Банка» в 5 баллов, приложение Leumi — в 3 балла.

«Функционал для физлиц в обоих приложениях примерно одинаковый»

В Беларуси у индивидуального предпринимателя Леонида был опыт использования мобильного приложения «Технобанка». Чаще всего ему нужно было «перекидывать деньги с карты на карту», оплачивать коммуналку и мобильный телефон.

— Помню, как постоянно приходили сообщения, что проводятся работы и приложение было недоступно. В остальном программа работала нормально, — отметил Леонид.

Сейчас мужчина пользуется мобильным приложением польского банка PKO. Он считает, что для его нужд это приложение подходит лучше: теперь предприниматель имеет возможность распоряжаться своими деньгами, которые приходят на его счет ИП, как физлицо.

— Если на мой ипэшный счет в «Технобанке» приходили деньги, управлять ими можно было только после формирования платежки. А так как ее надо было заверять электронной подписью, то приходилось делать это на компьютере.

Зато через систему ЕРИП в приложении «Технобанка» Леониду было удобнее оплачивать налоги от ИП, в программе PKO эта возможность тоже есть, но осуществить платеж сложнее, по мнению мужчины.

— Но функционал для физлиц в обоих приложениях примерно одинаковый, за исключением удобного BLIK у поляков. Дизайн приложения мне нравился больше у «Технобанка».

Леонид оценил оба приложения на 4 балла.

Алексей может сравнить два мобильных приложения от банков: нашего «Беларусбанк» и польских PKO и Santander Bank.

— В «Беларусбанке» довольно удобное приложение, но есть один большой минус — я не вижу, куда были потрачены мои деньги в случае, если я расплачивался в магазине. В журнале отражается, что средств на карте просто стало меньше. Чтобы это узнать, надо заказывать карт-чек, который потом тебе пришлют, это очень неудобно, — отметил Алексей.

Мужчина говорит, что у белорусского приложения «глюки» бывают редко. Правда, иногда при выполнении операции программа может «задуматься» на несколько минут.

— Польские приложения PKO и Santander Bank по функционалу идентичные, очень удобные. Хотя я помню еще восемь лет назад, когда я только приехал в эту страну, приложения были кошмар. К примеру, чтобы заплатить за мобильник, надо было скачивать дополнительное приложение.

Мужчине нравится, что за переводы денег на карты польских банков нет комиссии, разве что только за срочные.

Собеседник оценил приложение «Беларусбанка» в 3,5 балла, а обоих польских — в 4−5 баллов.

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