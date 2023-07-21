BiLD: История с разыскиваемой под Берлином львицой получила неожиданное продолжение 3 21.07.2023, 15:44

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Слово взяли зоологи и местные власти.

Разыскиваемая под Берлином львица оказалась кабаном. С таким заявлением выступил сегодня на пресс-конференции Михаэль Груберт — бургомистр столичного пригорода Кляйнмахнов, где уже второй день идут поиски якобы сбежавшей львицы, пишет BILD.

Как пояснил чиновник, на обошедшем интернет видео с «львицей», на самом деле, изображен кабан. Хотя издалека силуэт животного в кустах и похож на львицу, если приглядеться и разобраться, ясно виден кабан.

Когда бургомистра спросили, уверен ли он в этом на 100%, он ответил, что «готов положить руку на огонь». По его словам, этой версии придерживаются и зоологи, работающие на месте и проанализировавшие видео. Специалисты уже взяли на анализ образцы помета и меха, найденные в регионе поиска. Кроме того, за все это время им так и не удалось обнаружить львиных следов.

Груберт заявил, что вчера власти объявили тревогу и начали масштабную поисковую операцию, так как не могли поступить иначе. Теперь ясно, что никакой опасности для местных жителей нет.

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