Против лома есть прием 6 Орест Сохар

21.07.2023, 15:54

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Орест Сохар

Как Эрдоган открыто потроллил Путина.

Атакой по одесскому «зерновому» порту хозяин Кремля пытается показать своему «другу Эрдогану», что ему не нравятся воспитательные мероприятия Анкары и ее проукраинская позиция.

После отказа Путина продолжать «зерновой коридор» лидер Турции публично потроллил своего российского коллегу: мол, «мой друг» действительно хочет продлить зерновое соглашение, просто «я еще не набрал его».

Для Кремля это заявление прозвучало унизительно, особенно после Вильнюсского саммита НАТО, на котором Эрдоган заявил о «новом этапе отношений Турции и США»: Анкара разблокировала вступление Швеции в Альянс, поддержала евроатлантические стремления Украине и, самое главное, намекнула на партнерство с США для политического влияния на страны Глобального Юга и для действия. А также Турция посоветовала русским убраться из Нагорного Карабаха.

Bild вон пишет, что русских пропагандонов лихорадит из-за неожиданного поворота Эрдогана в Европу: в их сознании ментально возрождаются эпизоды ордынского ига, и ведущие росТБ говорят о намерениях Анкары захватить «исконно русские земли». По всей видимости, имея в виду татарский Крым. Кроме того, Кремль открыто говорит, что российская блокада «зернового соглашения» направлена исключительно против Эрдогана, который «решился» отпустить бойцов «Азова» в обход Кремля. И «худшее»: Турция, покупая украинское зерно со скидкой 25%, заняла первое место по экспорту муки в мире.

Будем откровенны, термин «Глобальный Юг» – это современный политкорректный аналог для устаревшего «страны третьего мира». Одна из них – пророссийская мекка флибустьеров (т.е. пиратов) – Сомали. В столице страны Могадишо после заявления РФ о выходе из зерновой сделки возникла самая настоящая паника, люди скупают продовольствие, сообщает Reuters. Цены на продукты, соответственно, растут, как показались.

Также от проделки Кремля ощутимо пострадают другие друзья рашистов — Эфиопия и Кения, у которых невероятная засуха. А также Южный Судан (привет, колонизаторам из Вагнера) и Йемен. По оценкам ООН, в зону риска от прекращения зернового соглашения попали 400 млн человек.

Формально бункерный пообещал отправить российское зерно бесплатно. Но о цене его словам на днях рассказал президент ЮАР Рамафоса. Он откровенно признался, что безумно боится РФ, потому что, например, за выполнение ордера Гааги и выдачу МКС фюрера «дружественная Россия» намекнула войной.

Кремль проанализировал весь спектр своего коридорного мышления. Он ракетами атаковал портовую инфраструктуру Одессы, пригрозил уничтожать любые торговые корабли в акватории Черного моря, а вечером фюрер выперся на экраны и заявил свои хотелки на продление «зернового соглашения». Бункерный дед не знает других рецептов переговоров, кроме как нагнетания ситуации. Но против лома есть прием. И его зовут Эрдоган.

Интересно наблюдать за коридорной потасовкой «древних друзей», особенно зная, что у бункерного ни одного поля для маневра, ведь... в зерновом соглашении заинтересован также и Китай.

Орест Сохар, Telegram

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