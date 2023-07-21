закрыть
21 июля 2023, пятница, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Против лома есть прием

6
  • Орест Сохар
  • 21.07.2023, 15:54
  • 5,062
Против лома есть прием
Орест Сохар

Как Эрдоган открыто потроллил Путина.

Атакой по одесскому «зерновому» порту хозяин Кремля пытается показать своему «другу Эрдогану», что ему не нравятся воспитательные мероприятия Анкары и ее проукраинская позиция.

После отказа Путина продолжать «зерновой коридор» лидер Турции публично потроллил своего российского коллегу: мол, «мой друг» действительно хочет продлить зерновое соглашение, просто «я еще не набрал его».

Для Кремля это заявление прозвучало унизительно, особенно после Вильнюсского саммита НАТО, на котором Эрдоган заявил о «новом этапе отношений Турции и США»: Анкара разблокировала вступление Швеции в Альянс, поддержала евроатлантические стремления Украине и, самое главное, намекнула на партнерство с США для политического влияния на страны Глобального Юга и для действия. А также Турция посоветовала русским убраться из Нагорного Карабаха.

Bild вон пишет, что русских пропагандонов лихорадит из-за неожиданного поворота Эрдогана в Европу: в их сознании ментально возрождаются эпизоды ордынского ига, и ведущие росТБ говорят о намерениях Анкары захватить «исконно русские земли». По всей видимости, имея в виду татарский Крым. Кроме того, Кремль открыто говорит, что российская блокада «зернового соглашения» направлена исключительно против Эрдогана, который «решился» отпустить бойцов «Азова» в обход Кремля. И «худшее»: Турция, покупая украинское зерно со скидкой 25%, заняла первое место по экспорту муки в мире.

Будем откровенны, термин «Глобальный Юг» – это современный политкорректный аналог для устаревшего «страны третьего мира». Одна из них – пророссийская мекка флибустьеров (т.е. пиратов) – Сомали. В столице страны Могадишо после заявления РФ о выходе из зерновой сделки возникла самая настоящая паника, люди скупают продовольствие, сообщает Reuters. Цены на продукты, соответственно, растут, как показались.

Также от проделки Кремля ощутимо пострадают другие друзья рашистов — Эфиопия и Кения, у которых невероятная засуха. А также Южный Судан (привет, колонизаторам из Вагнера) и Йемен. По оценкам ООН, в зону риска от прекращения зернового соглашения попали 400 млн человек.

Формально бункерный пообещал отправить российское зерно бесплатно. Но о цене его словам на днях рассказал президент ЮАР Рамафоса. Он откровенно признался, что безумно боится РФ, потому что, например, за выполнение ордера Гааги и выдачу МКС фюрера «дружественная Россия» намекнула войной.

Кремль проанализировал весь спектр своего коридорного мышления. Он ракетами атаковал портовую инфраструктуру Одессы, пригрозил уничтожать любые торговые корабли в акватории Черного моря, а вечером фюрер выперся на экраны и заявил свои хотелки на продление «зернового соглашения». Бункерный дед не знает других рецептов переговоров, кроме как нагнетания ситуации. Но против лома есть прием. И его зовут Эрдоган.

Интересно наблюдать за коридорной потасовкой «древних друзей», особенно зная, что у бункерного ни одного поля для маневра, ведь... в зерновом соглашении заинтересован также и Китай.

Орест Сохар, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип