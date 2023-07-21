Белорусы жалуются, что на AliExpress подорожали товары 3 21.07.2023, 15:57

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Почему это могло произойти?

Белорусы заметили, что на AliExpress подорожали товары с доставкой в нашу страну. Причем прибавка оставляет 20%. Это произошло за счет того, что в стоимости стали указывать НДС.

Читатель «Зеркала» хотел заказать товар за 8,71 доллара (26,4 рубля в пересчете по курсу Нацбанка на 21 июля), он получил скидку, в итоге стоимость оказалась 8,27 доллара (25 рублей). К этой сумме добавили НДС в 1,65 доллара (5 рублей), то есть 20%. Общая сумма за товар вышла 9,92 доллара (30 рублей).

На форуме Onliner пользователи обсуждают, что «AliExpress начал взымать НДС 20% с белорусских покупателей, строка с указанием начисляемой суммы НДС появилась на сайте и в приложении». Похожих сообщений — десятки. Один из пользователей приводит скриншот переписки с техподдержкой российского офиса AliExpress, которая сообщила, что включение НДС связано с решением белорусских властей.

Напомним, в Беларуси с 1 июля 2022 года ввели НДС для иностранных компаний, которые занимаются электронной продажей товаров. Из-за этого новшества для белорусов могут подорожать товары на некоторых зарубежных интернет-площадках, в том числе на AliExpress. Тогда участники рынка прогнозировали, что возросшая налоговая нагрузка приведет к росту цен для потребителей.

Почему НДС стали включать именно сейчас, оперативно выяснить в службе поддержки клиентов AliExpress не удалось.

Для сравнения: в Литве повысили с 1 июля прошлого года льготный НДС на товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах стоимостью до 22 евро. Это сразу же отразилось на розничных ценах. Такие площадки как Aliexpress сразу же стали включать повышенный НДС в стоимость товара.

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