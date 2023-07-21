Белоруска из Вроцлава рассказала, как тратит зарплату в полторы тысячи долларов 4 21.07.2023, 16:07

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«Лишние» деньги идут на путешествия и крупные покупки.

Белоруска Яна переехала в Польшу, чтобы получить высшее образование. Сегодня девушка живет во Вроцлаве, работает логистом, учит английский язык и занимается танцами. В этой рубрике MOST рассказывает, как тратят деньги разные белорусы в Польше.

Меня зовут Яна, мне 23 года. Шесть лет назад, после окончания школы, я переехала в Польшу, чтобы поступить в ВУЗ и получить образование, а после – осталась здесь жить. За шесть лет я успела пожить и поучиться в Познани, закончить университет и переехать во Вроцлав, где живу и работаю сейчас.

Работаю я логистом. Если точнее, занимаюсь планированием поставок материалов, необходимых для изготовления электронной техники. Кроме этого подрабатываю координатором конференций в одной из университетских организаций. В среднем мой ежемесячный доход составляет 6000 злотых.

Расходы (на одного человека):

▪ аренда квартиры — 1650 злотых;

▪ продукты, доставка — 500 злотых;

▪ походы в кафе, рестораны — 400 злотых;

▪ одежда и обувь — 1200 злотых;

▪ транспорт — 125 злотых;

▪ развлечения — 510 злотых;

▪ уход за собой, здоровье, косметика — 850 злотых;

▪ другое — 800 злотых.

Жильё

Мы с молодым человеком снимаем новую трехкомнатную квартиру на окраине Вроцлава, район Psie Pole. Во время выбора квартиры брали во внимание расстояние до моей работы, поскольку мне иногда нужно ездить в офис. Для моего молодого человека этот момент не играл никакой роли, так как он работает на удалёнке. Рядом с домом, в котором мы арендуем квартиру, находится автобусная остановка, что позволяет за двадцать минут доехать до центра. Кроме этого, все необходимые магазины и заведения находятся буквально в пяти минутах ходьбы. Стоимость ежемесячной аренды нашей квартиры составляет 2600 злотых. Дополнительно мы оплачиваем еще чинш в размере 700 злотых, который включает коммунальные услуги и интернет. Расходы на жильё и питание делим с молодым человеком пополам.

Сама квартира состоит из просторного коридора, спальни, «домашнего офиса» (так мы называем отдельную комнату, которая обустроена под рабочий кабинет), ванной, гостиной, совмещённой с кухней, и небольшого балкона.

По сравнению с другими предложениями на рынке недвижимости, для Вроцлава это очень выгодная цена. Считаем, что наша квартира — целое сокровище, так как в стоимость аренды, кроме площади самой квартиры, входит еще небольшое помещение на минус первом этаже, куда мы складываем все коробки, чемоданы и прочие вещи, не нужные в повседневном использовании. Это очень помогает не захламлять квартиру. А также в доме находится специальное помещение для хранения велосипедов.

Питание

Что касается питания, то чаще всего мы готовим дома. Наши любимые магазины — Lidl и Biedronka. В случаях, когда нужно докупить что-то срочно или когда внезапно появляется желание съесть что-то сладенькое в воскресенье, идем в Żabka. На продукты, в среднем, тратим около 1000 злотых на двоих.

В дни, когда после работы устаем или просто отсутствует желание готовить, заказываем еду на доставку. Так на «готовую» еду тратим в месяц до 400 злотых.

Также стабильно один-два раза в неделю выходим на кофе или куда-нибудь на ужин, что тоже обходится нам примерно в 400 злотых на человека.

Транспорт

Каждый месяц я приобретаю себе проездной, который действует на все виды транспорта. Проездной обходится мне в 55 злотых, так как на данный момент у меня все еще активный статус студента и я имею право на скидку в 50%.

Если куда-то спешу или когда нужно долго ждать общественный траспорт — заказываю такси. В месяц это примерно от двух до четырех поездок. Цена зависит от расстояния и от действующих скидок в приложении, в среднем выходит около 20 злотых за поездку.

Уход за собой и здоровье

Данный ряд расходов зависит напрямую от конкретного месяца. Стабильные ежемесячные расходы — это маникюр, стоимость которого составляет 130 злотых, и педикюр у подолога — 170 злотых. Раз в два-три месяца хожу к парикмахеру. Такой визит обходится мне в 120 злотых. Также в эту категорию входит приобретение косметики для ухода. Иногда это пара позиций до 200 злотых, а иногда нужно покупать практически всё, и выходить уже около 500 злотых.

Я, как и большинство девушек, не смогла устоять перед сезоном распродаж, поэтому за прошлый месяц расходы на одежду и обувь вышли примерно на 1500 злотых. Но бывают месяцы, которые обходятся парой джинсов и футболкой. В такие месяцы расходы, разумеется, намного ниже.

Развлечения

Что касается развлечений, то ходим в кино, аквапарк, на тренировки и различные мастер классы. Частота посещений того или иного места или мероприятия зависит от месяца. В прошлом месяце ездили в горы, а в следующем планируем поехать на концерт в Варшаву. Расходы на развлечения, которые на сегодняшний день являются стабильными, это курсы английского языка, стоимость которых составляет 280 злотых, и занятия по танцам, стоимость которых 230 злотых.

Другое

Помимо вышеперечисленных расходов, есть такие расходы, как оплата мобильной связи, подписка на Netflix и Apple Music. А также сюда отношу незапланированные расходы и деньги, которые откладываю на путешествия и крупные покупки.

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