Скабееву поставили на место во время эфира

Скабееву поставили на место во время эфира9
- 21.07.2023, 16:10
- 7,712
Пропагандистка размечталась о новых ударах.
В России на пропагандистском телевидении продолжают угрожать всему миру. В этот раз «рупор Кремля» Ольга Скабеева замахнулась на войну с Турцией, но ее поставили на место, пишет «Обозреватель».
Собеседник пропагандистки призвал ее не преувеличивать. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Да, у пропагандистов РФ уже все идет не по плану, поэтому и произошел следующий разговор:
– Мы готовы воевать с Турцией. Там Эрдоган на Черном море претендует.
– Оля, с Турцией мы воевать не будем.
– А Болгария, Румыния? Просто шарахнем, может?
– Оль, нам нужно сначала закончить в Украине, давайте без шапкозабрасывания.
Напомним, в эфире российского пропагандистского шоу устроили истерику из-за взрывов на Крымском мосту. Одиозная ведущая Ольга Скабеева пожаловалась, что Россия как «великое государство» должно отреагировать.