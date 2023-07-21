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Скабееву поставили на место во время эфира

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  • 21.07.2023, 16:10
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Скабееву поставили на место во время эфира

Пропагандистка размечталась о новых ударах.

В России на пропагандистском телевидении продолжают угрожать всему миру. В этот раз «рупор Кремля» Ольга Скабеева замахнулась на войну с Турцией, но ее поставили на место, пишет «Обозреватель».

Собеседник пропагандистки призвал ее не преувеличивать. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Да, у пропагандистов РФ уже все идет не по плану, поэтому и произошел следующий разговор:

– Мы готовы воевать с Турцией. Там Эрдоган на Черном море претендует.

– Оля, с Турцией мы воевать не будем.

– А Болгария, Румыния? Просто шарахнем, может?

– Оль, нам нужно сначала закончить в Украине, давайте без шапкозабрасывания.

Напомним, в эфире российского пропагандистского шоу устроили истерику из-за взрывов на Крымском мосту. Одиозная ведущая Ольга Скабеева пожаловалась, что Россия как «великое государство» должно отреагировать.

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