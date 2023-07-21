Украинская разведка: Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился 2 21.07.2023, 16:26

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Банка с пауками зашевелилась.

Задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в стране-агрессоре России показывает, что уже началось активное противостояние между башнями Кремля.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что для Украины это хорошие новости.

«Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что ранее в Кремле тоже происходили подобные процессы, однако в основном они протекали в скрытой форме. Однако после того, как владелец частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин попытался осуществить военный мятеж, такие процессы начали все больше выходить наружу.

Также представитель ГУР назвал ситуацию с задержанием Гиркина парадоксальной, ведь Пригожина, который вел колонны вагнеровцев на Москву и сбивал российские самолеты, никто не задерживал. По словам Юсова, такова особенность путинского режима

Юсов также добавил, что вопрос заключается не в самом Гиркине. По словам представитель ГУР, бывший главарь боевиков не действовал, как самостоятельное лицо.

«Значит жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет», – отметил Юсов.

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