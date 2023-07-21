В Лиде задержали католического священника Андрея Зноско 2 21.07.2023, 16:33

Его местонахождение неизвестно.

Силовики задержали лидского ксендза Андрея Зноско, настоятеля парафии Божьего Милосердия, сообщил телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Задержание произошло 19 июля. Его причины неизвестны, как и местонахождение священнника.

Зноско — консультант Конференции католических епископов Беларуси по юридическим вопросам и каноническому праву.

В прошлом году католический портал сообщал, что ксендз-каноник Зноско участвовал в создании Кодекса канонического права с белорусским переводом.

Напомним, недавно в минском католическом архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии провели обыски. Еще раньше в отставку отправили настоятеля храма.

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