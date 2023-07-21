В Лиде задержали католического священника Андрея Зноско

В Лиде задержали католического священника Андрея Зноско2
- 21.07.2023, 16:33
Его местонахождение неизвестно.
Силовики задержали лидского ксендза Андрея Зноско, настоятеля парафии Божьего Милосердия, сообщил телеграм-канал «Хрысціянская візія».
Задержание произошло 19 июля. Его причины неизвестны, как и местонахождение священнника.
Зноско — консультант Конференции католических епископов Беларуси по юридическим вопросам и каноническому праву.
В прошлом году католический портал сообщал, что ксендз-каноник Зноско участвовал в создании Кодекса канонического права с белорусским переводом.
Напомним, недавно в минском католическом архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии провели обыски. Еще раньше в отставку отправили настоятеля храма.