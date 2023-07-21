закрыть
21 июля 2023, пятница, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВЧК-ОГПУ: Из-за страха мятежа ФСБ РФ разоружила батальон

  • 21.07.2023, 16:36
  • 2,812
ВЧК-ОГПУ: Из-за страха мятежа ФСБ РФ разоружила батальон

Судьба оккупантов пока неизвестна.

Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что страх нового мятежа не ушел от российских спецслужб. По этой причине сотрудники ФСБ РФ в оккупированной части Херсонской области Украины провели спецоперацию в отношении известного добровольческого отряда «Вихрь». Его дислокация была окружена, а бойцы разоружены.

 

По словам собеседника, лагерь батальона «Вихрь» оцепили и обыскали каждого бойца, растормошив все схроны. Все изъятое помещено в местный отдел полиции и ждет экспертизы.

«Интересно, что несмотря на активные мероприятия и целый арсенал оружия, следователи не спешат возбуждать дела, видимо, ждут отмашки. Судьба обезоруженной группы пока не ясна, но уже говорят, что командиры «Вихря» пробуют достучаться до кого-то из начальства, чтобы уладить конфликт. На Москву пойти не с чем», — пишет Telegram-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип