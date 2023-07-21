ВЧК-ОГПУ: Из-за страха мятежа ФСБ РФ разоружила батальон 21.07.2023, 16:36

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Судьба оккупантов пока неизвестна.

Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что страх нового мятежа не ушел от российских спецслужб. По этой причине сотрудники ФСБ РФ в оккупированной части Херсонской области Украины провели спецоперацию в отношении известного добровольческого отряда «Вихрь». Его дислокация была окружена, а бойцы разоружены.

По словам собеседника, лагерь батальона «Вихрь» оцепили и обыскали каждого бойца, растормошив все схроны. Все изъятое помещено в местный отдел полиции и ждет экспертизы.

«Интересно, что несмотря на активные мероприятия и целый арсенал оружия, следователи не спешат возбуждать дела, видимо, ждут отмашки. Судьба обезоруженной группы пока не ясна, но уже говорят, что командиры «Вихря» пробуют достучаться до кого-то из начальства, чтобы уладить конфликт. На Москву пойти не с чем», — пишет Telegram-канал.

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