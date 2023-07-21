В России создали фанерный компьютер для школ в виде Кремля 5 21.07.2023, 16:45

1,396

Стоит более $4000.

В России создали «интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания», выполненный в виде одной из башен Кремля. Он сконструирован из ЛДСП-МДФ и уже установлен в одной из школ Московской области, пишет liga.net.

«Фанерный» Кремль от компании «АВ Комплекс» под названием AVK Кремль включает процессор Intel Core i3, 4 ГБ оперативной памяти и SSD на 120 ГБ и 32-дюймовый сенсорный дисплей IPS с разрешением FullHD. А также «голографический вентилятор».

Компьютер в виде Кремля установлен в дошкольном отделении школы №10 города Люберцы. В комплект входит Windows 10 с предустановленными комплексами обучающих программ для изучения «истории государственных символов России» и «понимания культуры безопасности жизнедеятельности». В программе есть «патриотические тесты».

В ящиках под экраном «Кремля» хранятся настольные игры и методические материалы, которые идут в комплекте с устройством. Цена изделия составляет от 375 000 рублей (более $4000).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».