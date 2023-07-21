Огурцы по 2 рубля, черешня по 7: что покупают белорусы на рынке в разгар сезона 21.07.2023, 16:53

Репортаж с минской Комаровки.

Середина лета – разгар сезона овощей, фруктов и ягод. Журналисты myfin.by прошли по Комаровскому рынку, чтобы посмотреть, почем свежие продукты, много ли белорусских овощей, а также расспросить продавцов и покупателей, что берут и для чего.

В четверг утром на рынке довольно людно. К некоторым продавцам выстраивается очередь, но в основном подойти можно свободно. Владелица подворья из Пинска продает собственные огурцы и помидоры. Цена на огурцы средняя по рынку – 2 рубля, помидоры стоят от 4 до 7 рублей, впрочем, как и у других фермеров и частников.

– Я первый день продаю. Поставила ценник, как у большинства. Пока сложно сказать, как пойдет торговля.

Алина Ивановна, пенсионерка, приехала на рынок специально за огурцами.

– Я беру огурцы по 2 рубля. Недавно узнала рецепт, как их засолить с использованием минеральной воды с газом. Получаются малосольные очень хрустящие огурчики. Вот купила 3 кг. Чуть привядшие огурчики можно найти и по 1 рублю, а в основном продают по 2–2,50.

Можно на рынке купить помидоры из Азербайджана по цене 2,90–10 рублей и черри – по 16 рублей. Продавец Елена отмечает, что спрос довольно большой:

– Да, в среднем азербайджанские помидоры дороже белорусских, но они мясистее и слаще. Берут хорошо, кто знает. Не для засолки, а для салатов.

Кабачки на рынке, пожалуй, самые дешевые. Можно купить по 50 копеек за килограмм. В среднем продают по 90 копеек – 1 рубль, но есть и по 2 рубля.

Белорусский перец на рынке продается по 3,50 руб. Есть и импортные варианты: из Нидерландов – по 4,50, и из России – по 2,90 руб. за килограмм.

Молодой белорусский картофель разного размера можно купить по цене от 2 до 2,50 руб., большинство продавцов ставят цену в 2,20. Свеклу, морковь и репчатый лук продают по 3,50–4,00, раннюю белокочанную капусту – по 2,90–3,50.

Арбузы и дыни довольно дорогие. Пока не сезон. Их можно купить по 2,50–3,90 руб. за кило. Доставка до автомобиля – бесплатно (они довольно тяжелые).

Из импортных фруктов и ягод на рынке продают абрикосы (Армения) – 6,90–8,50, черешню (Молдова) – 6,00–7,90, нектарины (Испания) – 7,50–10,00, сливы (Молдова) – 6,00–7,00.

Продавец Ольга отмечает:

– Спрос есть. Берут понемногу – 0,5–2 кг. Не для варений, а так – поесть свежими.

Начался сезон белорусских ягод, и их выбор довольно большой, но цены пока высокие. Цены на малину садовую еще кусаются – по 10 рублей за килограмм, смородина – 6–7 рублей, черешня – 6 рублей, голубика – 9,50–10,50, черника – 6,00–8,00. Сезон клубники закончился, но она еще есть у нескольких продавцов по 6,5–11 рублей.

Удивительно среди фруктов и овощей было встретить… ананасы. Их цена составляет 4,50 руб. за килограмм.

Пенсионерка Ольга Ивановна на выходе с Комаровского рынка поделилась впечатлениями:

– Огурцы и помидоры доступны и пенсионерам, но цены на ягоды и фрукты довольно большие. Все равно беру понемногу – надо «навитаминиться» за лето. От варки варенья я уже отказалась. Его можно варить, только если есть свой огород на даче. А вот огурцы закатала, пять трехлитровых банок. Купила со скидкой перед закрытием в воскресенье. В понедельник рынок закрыт, и многие продавцы вечером довольно существенно снижают цены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».