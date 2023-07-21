«Заткнись, Владимир Владимирович»: как Гиркин ругал Путина 1 21.07.2023, 16:56

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Поводом для задержания военного преступника могла стать серия постов о главе Кремля.

Жена экс-главаря «ДНР», военного преступника Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщила, что ее мужа обвиняют по ст. 282 УК РФ (экстремизм). В последняя время от критики Минобороны участник захвата части Донбасса в 2014 году перешел к открытым выпадам против верховного главнокомандующего.

Непосредственным поводом мог стать пост в телеграм-канале Стрелкова от 18 июля, где он назвал Путина «ничтожеством» и «бездарем» и призвал к госперевороту. «Еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит», — написал он. Но это далеко не первый выпад. Telegram-канал «Можем объяснить» собрал подборку самых ярких высказываний, за которые либеральным спикерам грозила бы скорая расправа.

«Вынужден сожалеть, что Путин — не женщина. У слабой характером и не шибко умной женщины могли бы быть талантливые фавориты». (18 июля)

«Путин пригрозил… Путин призвал… Путин поручил… Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы — вот стиль «позднего Путина» (года так с 14-го). А еще — оголтелое хвастливое вранье». (18 июля)

«А фотография того, как 35 «музыкантов» ведут на нос и «надувают» президента — в сети появится?» (10 июля)

«Заткнись, Владимир Владимирович. Заткнись. Молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, за то, что у нас в стране такой президент и враг не будет изгаляться». (21 марта)

«Ведет себя так, как будто он не президент огромной страны, а тряпка. Рассказывает всем, как его водили за нос. Пусть он вообще молчит и не открывает рот. Это полезнее, чем бормотать глупейшие оправдания, над которыми можно только смеяться». (21 марта)

Большинство провластных спикеров никак не комментируют задержание Игоря Стрелкова. Из военных блогеров высказался только Юрий Подоляка. «С учетом последних его постов, было бы странно, если бы к нему не пришли. Но пришли. Не факт, что это окончится задержанием. Ждем», — написал он в своем канале. Политолог, глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов пошутил, что «необходимым условием искоренения всех злодеяний Пригожина оказалась нейтрализация его главного критика».

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