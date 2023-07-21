В США школьник, который подвергся травле, постучал к соседям и попросил подружиться 1 21.07.2023, 17:05

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Теперь люди со всего мира хотят стать его друзьями.

Жители частного дома в городе Амарилло (штат Техас) опубликовали видео, как к ним постучался 11-летний соседский мальчик Шейден Уолкер и попросил о дружбе. Он рассказал, что его затравили в школе, поэтому он решили обойти все соседние дома, чтобы найти друзей. «Я хотел узнать, может быть, вы знаете, есть ли в окрестности дети 11-12 лет. Потому что мне нужны друзья», — сказал он.

Семейная пара была не дома, но по видеосвязи пообещала ему помочь. Они выложили видео в TikTok, где всего за пару дней оно набрало 70 млн просмотров, а кампания краудфандинга для Шейдена — 37 000 долларов.

Но главное для мальчика — то, что со всего мира ему поступают предложения о дружбе. Журналист BILD называет обращение Шейдена «разрывающим сердце» и отмечает, что «ему хватило мужества не дать травле сломить себя».

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