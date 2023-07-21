Лукашисты блокируют возможность оздоровления в Италии детей с чернобыльских территорий 21.07.2023, 17:24

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Уже более трех лет.

Белорусское правительство блокирует возобновление гуманитарных проектов по оздоровлению детей в Италии. Как пишет «Флагшток», об этом рассказал итальянской газете La Gazzetta del Mezzogiorno президент благотворительной ассоциации Puer Серджио Де Чикко:

— Итальянское правительство попыталось провести диалог и предложить необходимые гарантии того, что дети прибудут гуманитарными рейсами и что с самолетами ничего не произойдет. Им нужна уверенность, что дети вернутся после оздоровления. И я знаю, что эти гарантии были даны нашим правительством.

Программа оздоровления белорусских детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, была приостановлена в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. После отмены коронавирусных ограничений итальянская сторона прилагает усилия по возобновлению программы. В апреле 2023 года Серхио Ди Чикко написал запрос в МИД Италии с просьбой организовать гуманитарный рейс «Белавиа», который бы не подпадал под санкции Евросоюза. Запрос был одобрен итальянским правительством. Однако встречных действий с белорусской стороны до сих пор не последовало.

В это время итальянцы ищут возможности организовывать оздоровление в частном порядке. Это возможно в том случае, если у белорусских детей есть биологические родители, которые дают согласие на выезд ребенка по туристическим или учебным визам. Тогда детям приходится преодолевать сложный маршрут автобусом до Варшавы и затем самолетами с пересадкой в Риме до мест дислокации в Италии.

По словам координатора Puer региона Апулия Джузеппе Рампино, таким образом были возобновлены визиты в Италию только в 10% случаев:

— 90% несовершеннолетних, самых нуждающихся, Беларусь не отпускает. Это мука для них и для их итальянских семей, потому что между ними устанавливаются близкие отношения, беларусские дети становятся как еще один ребенок.

Джузеппе Рампино сообщил о том, что вместо белорусских детей итальянские благотворительные организации начали приглашать на оздоровление детей из наиболее пострадавших регионов Украины:

— Мы сейчас проводим новый проект с 35 детьми, которые приехали из подвергающейся бомбардировке Днепропетровской области и Донбасса. Они видели войну. Этим летом они остановятся на месяц в Апулии.

Для ассоциации Puer это уже не первый проект помощи украинским детям в 2023 году. Весной был организован проект «Мост дружбы из Днепра-Павлограда в Италию», в рамках которого в Италии в течение 45 дней отдыхали от бомбежек 26 украинских детей.

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