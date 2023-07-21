Украина использует сгенерированных ИИ девушек для шпионажа за российскими военными 2 21.07.2023, 17:45

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Новобранцы рассказывают в чатах для знакомств важную информацию с фронта.

Украина использует сгенерированных ИИ девушек для шпионажа за российскими военными. Об этом пишет британская Daily. По ее данным, украинская компания по оценке рисков Molfar генерирует сексуальные изображения девушек с помощью искусственного интеллекта, ставит их на аватарки фейковых аккаунтов в соцсетях и чатах знакомств, после чего лайкает и свайпает российских военных.

Одна из сотрудниц фирмы по имени Ангелина рассказала, что пытается выведать у российских солдат численность войск, данные о военной технике, подробности наступления и логистические проблемы.

Как пишет Daily Mail, неопытные новобранцы неоднократно раскрывали место службы и другую информацию с фронта.

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