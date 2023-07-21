Глава Минобороны Германии: НАТО готова защищать Польшу 21.07.2023, 17:55

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Борис Писториус

Берлин ответил Путину.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заверил Польшу - как «надежного союзника по НАТО» - в готовности Германии и Североатлантического альянса защищать ее восточные границы, пишет «Немецкая волна».

«Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат», - сказал Писториус на пресс-конференции со своей чешской коллегой Яной Черноховой во время визита в Прагу.

Писториус заявил об этом после угроз в адрес Варшавы со стороны Владимира Путина, заявившего, что Москва намерена «всеми имеющимися средствами» отвечать на «агрессию против Беларуси».

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