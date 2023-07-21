До +25°С ожидается в Беларуси в субботу 21.07.2023, 18:08

Местами прогнозируются сильные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 22 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. В ночные часы по западу, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Утром по западу, днем во многих районах прогремят грозы, местами прогнозируются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений ночью 3-8 м/с, утром и днем 5-10 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, в отдельных районах — плюс 7-8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19-25 градусов.

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