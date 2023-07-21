Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки
- 21.07.2023, 18:26
Видео.
Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян по всей линии фронта.
Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает его Telegram.
«Работает 66-я ОМБр. Кладбище орковской техники успешно пополнено. Слава Украине», - написал Сырский.
Следует отметить, что бригада была создана как кадрированная военная часть Корпуса резерва в 2015-2017 годах. Но в феврале 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины была отмобилизована, а 18 апреля 2022 года передана в боевой состав Сухопутных войск.
Бригада участвовала в отражении российского вторжения в Донецкой области.