Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки 21.07.2023, 18:26

Видео.

Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян по всей линии фронта.

Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает его Telegram.

«Работает 66-я ОМБр. Кладбище орковской техники успешно пополнено. Слава Украине», - написал Сырский.

Следует отметить, что бригада была создана как кадрированная военная часть Корпуса резерва в 2015-2017 годах. Но в феврале 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины была отмобилизована, а 18 апреля 2022 года передана в боевой состав Сухопутных войск.

Бригада участвовала в отражении российского вторжения в Донецкой области.

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