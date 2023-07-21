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Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки

  • 21.07.2023, 18:26
Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки

Видео.

Украинские военные продолжают уничтожать позиции россиян по всей линии фронта.

Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает его Telegram.

«Работает 66-я ОМБр. Кладбище орковской техники успешно пополнено. Слава Украине», - написал Сырский.

Следует отметить, что бригада была создана как кадрированная военная часть Корпуса резерва в 2015-2017 годах. Но в феврале 2022 года после начала полномасштабной российской агрессии против Украины была отмобилизована, а 18 апреля 2022 года передана в боевой состав Сухопутных войск.

Бригада участвовала в отражении российского вторжения в Донецкой области.

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