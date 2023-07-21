В Минске на три дня перекрыли половину проспекта Победителей 21.07.2023, 19:15

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Маршруты объезда.

Согласно данным ГАИ Минска, с 18.00 пятницы, 21 июля, перекрыта половина проспекта Победителей по нечетной стороне — от улицы Нарочанской до улицы Игнатенко. Проехать там нельзя будет до 6.00 24 июля.

Движение по половине проспекта перекрыли из-за укладки асфальтобетонного покрытия. Объехать участок можно через улицы Нарочанскую, Тимирязева и проспект Машерова.

Изменится работа транспорта. С 18.00 21 июля до 22.00 22 июля возможна оперативная временная отмена остановок на данном участке, сообщил «Минсктранс». Позже, 23 июля и до 5 утра 24 июля автобусы и троллейбусы, которые ранее следовали через эту часть проспекта, будут объезжать ее по улицам Нарочанской, Тимирязева и проспекту Пушкина.

Напомним также, что в субботу, 22 июля, в центре Минска ограничат движение из-за парада МЧС. С 06.30 до 11.30 нельзя будет проехать по улице Энгельса от проспекта Независимости до улицы Интернациональной и по улице Интернациональной от улицы Энгельса до улицы Ленина. А с 08.00 до 11.30 — по улице Ленина от улицы Интернациональной до проспекта Победителей и по проспекту Победителей от улицы Ленина до проспекта Машерова.

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