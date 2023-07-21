Суд в Москве арестовал Гиркина на два месяца 5 21.07.2023, 19:25

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Мещанский суд Москвы (РФ) 21 июля избрал задержанному по обвинению в экстремизме бывшему главарю боевиков «ДНР» Игорю Гиркину (Стрелкову) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, как и просила сторона обвинения. Об этом сообщило издание «Медуза» в Telegram.

Гиркин арестован до 18 сентября 2023 года.

Обвинение мотивировало необходимость ареста тем, что экс-главарь боевиков «ДНР» обладает навыками конспирации и поэтому может скрыться, покинув пределы России.

Сам Гиркин попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, передает «Медиазона». Он сказал, что у него диагностирована стенокардия второй степени. Справку о болезни, по словам обвиняемого, он пока не получил, но принимает необходимые для лечения препараты.

«Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое [якобы] не совершал», – заявил он.

Гиркину вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК).

О задержании Гиркина (Стрелкова) 21 июля сообщило, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российское информагентство РБК. Там утверждали, что на Гиркина подал заявление бывший «сотрудник» ЧВК «Вагнер».

Им оказался хирург из Ярославля (РФ) Дмитрий Петровский, который утверждает, что дважды в качестве наемника ездил с вагнеровцами в «командировку». Он заявил, что «последней каплей», которая побудила его написать на Гиркина заявление в прокуратуру, стали слова экс-главы боевиков «ДНР» о президенте страны-оккупанта РФ Владимире Путине, которого тот назвал «ничтожеством».

Информацию о задержании подтвердила супруга бывшего главаря боевиков «ДНР» Мирослава Регинская, уточнив, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

За три дня до задержания, 18 июля, Гиркин раскритиковал президента РФ Владимира Путина (не впервые, но в этот раз в резких выражениях), заявив, что «23 года во главе страны находилось ничтожество».

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