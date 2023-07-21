Физлицам разрешили без пошлины ввозить в Беларусь авто 1 21.07.2023, 19:31

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Но с рядом условий.

В Государственном таможенном комитете напомнили об освобождении от уплаты таможенных пошли физлиц, которые ввозят на территорию ЕАЭС авто для личного пользования.

В частности, речь идет об автомобилях для личного пользования - предметов кредитных или лизинговых обязательств в иностранном государстве. Такое имущество через Беларусь могут ввезти физлица, которые переселяются в одну из стран ЕАЭС на постоянное место жительства или получили статус беженца, вынужденного переселенца.

Отдельно определены условия для такого ввоза. Например, ввезти машину из страны предыдущего проживания (не в ЕАЭС) необходимо не позднее чем за 18 месяцев с даты выдачи документов о признании иностранца переселившимся на ПМЖ, или получении им статуса беженца, вынужденного переселенца. Также это авто ранее должно было быть во владении физлица не менее полугода до выдачи перечисленных выше документов.

Но еще человек не должен ранее в указанном статусе и подобным образом ввозить машину в эту страну ЕАЭС. Отмечается, что на момент выпуска в свободное обращение машина должна находиться в собственности физлица.

Соответствующее решение Совета ЕЭК (№59 от 22 мая 2023-го) обретает законную силу с 22 июля 2023 года.

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