Ученые нашли простой способ замедлить старение 21.07.2023, 20:19

Нужен всего один продукт.

Ученые выяснили, что регулярное потребление белых грибов может замедлить процессы старения. Более того, компоненты в этом продукте могут буквально «омолаживать» поврежденные клетки, передает cursorinfo.co.il.

В грибах содержатся антиоксиданты, такие как эрготионеин и глутатион, которые способны уничтожать свободные радикалы. Наличие этих свободных радикалов связывают с разными проявлениями старения, а также они могут быть фактором развития онкологии, ишемической болезни сердца и болезни Альцгеймера, отмечают врачи.

Добавим также, что белый гриб содержит множество полезных веществ, в частности рибофлавин, отвечающий за нормальную функцию щитовидной железы, рост ногтей, волос, кожи и за здоровье организма в целом. В белых грибах присутствует алкалоид герцедин, используемый при лечении стенокардии. Белые грибы также очень полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях обмена веществ, для улучшения общего тонуса организма.

Кроме того, в белых грибах содержатся следующие полезные элементы: калий, кальций, магний, хлор, фосфор, натрий, сера, кремний, марганец, железо, рубидий, фтор, хром, кобальт и основные витамины: В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР, ниацин. То есть фактически этот продукт может заменить целый минеральный комплекс.

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