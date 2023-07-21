В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО 1 21.07.2023, 20:31

Представлен проект резолюции.

Американские сенаторы — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь — представили проект резолюции по поддержке Сенатом Соединенных Штатов быстрого вступления Украины в НАТО.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Так, резолюция призывает президента США сотрудничать с лидерами НАТО для разработки четкого, комплексного пути вступления Украины в НАТО.

Кроме того, в документе говорится, что Сенат считает вступление Украины в НАТО критически важным для предотвращения будущих войн, содействия миру и обеспечения будущей безопасности Европы и мира.

Отдельно резолюция подчеркивает поддержку со стороны Сената Соединенных Штатов правительства и народа Украины в «неспровоцированной войне, которая длится более 500 дней, тогда как они продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимой, свободной и демократической нацией».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал проект резолюции сенаторов важной новостью.

«Действительно, только это может надежно обезопасить Украину и всю нашу Европу, нашу демократию и свободу от новых российских агрессий. Чем шире пространство НАТО, тем шире пространство мира и общей безопасности», - написал он в Twitter.

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