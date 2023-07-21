Парламент Болгарии поддержал поставку Украине партии бронетранспортеров 21.07.2023, 20:50

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Депутаты также предложили научить украинских военных использовать эти БТР.

Депутаты парламента Болгарии сегодня, 21 июля, проголосовали за поставку Украине партии бронетранспортеров.

Об этом сообщает BGNES.

За это проголосовали 142 депутата. Их передадут со складов болгарского МВД.

Минобороны Болгарии заверило, что обороноспособность страны от этого не пострадает.

Депутаты также предложили научить украинских военных в Болгарии использовать эти БТР, а затем отправить их в Украину.

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