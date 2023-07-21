«Люди подходят и благодарят за яркость» 4 21.07.2023, 21:24

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Белорусские «Барби» рассказали, почему без ума от розового.

Пока фильм Греты Гервиг разрывает мировой прокат, «Онлайнер» решил поискать последовательниц его главной героини в реальной жизни. И легко нашел среди своих читательниц. Преградой для огромной любви к розовому не стал ни возраст, ни стиль, ни род занятий.

Снежана: «Люди подходят и благодарят за яркость»

— «От ненависти до любви один шаг» — так формировалась моя любовь к этому цвету. С детства меня старались одевать исключительно в розовые оттенки, «ведь ты же девочка, да еще и натуральная блондинка, других цветов не должно существовать». Но по натуре я ярая пацанка, поэтому очень долго бесил этот цвет и я активно сопротивлялась.

Еще три года назад мой гардероб включал в себя в основном черный и белый. А потом случился переломный этап в моей жизни, и я захотела изменений, захотела яркости. Розовый был тем, что нужно.

Для меня любовь к этому цвету нечто большее, нежели «просто цвет платья и идущий к цвету волос и глаз оттенок». За розовым можно спрятаться от «стереотипных» людей, которые живут шаблонно и рассуждают, что, если ты блондинка и любишь розовый, твой уровень интеллекта ниже плинтуса. Так они легко отсеиваются (смеется. — Прим.).

Минимум на 70% мой гардероб розовый. Причем я не люблю банальные вещи и нежно-розовый (можно назвать его поросячьим) оттенок. Зато обожаю кислотный. Раньше с этим было более проблематично, а вот с этого года радуюсь обилию розового в магазинах — тренд ведь.

Дома у меня одна стенка оформлена в виде коллажа с Барби. В остальном считаю, что дома должны преобладать спокойные оттенки для «успокоения мозга». Хотя домашняя одежда у меня почти вся в розовых тонах. Так что без «розового шума» не обходится.

Недавно мы открыли автосервис. На этапе продумывания дизайна у меня был запрос: розовому обязательно должно быть уделено внимание. Поэтому в зоне выдачи клиентам машин есть розовая стена с моей розовой «шестеркой».

Кстати, о ней. С нее и началось формирование моего розового царства. До этого у меня были черные, серая, белая машины — никакой фантазии (смеется. — Прим. Onlíner). И вот когда я решилась на перемены в моей жизни, я и захотела начать с машины. Розовых машин на тот момент в РБ не было. Ни одной.

Я пошла от обратного: искала сначала «тот самый оттенок розового», а потом уже машину под этот цвет — чтобы кузов удачно смотрелся. Сначала я сама иногда испытывала неловкость, что все такие серые, а тут я — вырвиглаз. Плюс большое внимание в соцсетях, на дороге. Но я быстро привыкла и просто начала испытывать восторг от своей Barbie car. Очень часто ко мне подходят люди, до сих пор, и говорят: спасибо за яркость — такая машина дарит улыбки.

Еще недавно наклеили огромные надписи Barbie на каждой стороне авто, но скоро я с ней попрощаюсь — мы ее разыграем. А сейчас ко мне уже плывет из-за океана новая машина. Конечно же, тоже розовая. Очень забавно наблюдать за реакцией, когда за рулем едет мой парень. Многие подъезжают с улыбкой, ожидая там увидеть «типичную меня», а в итоге таращатся в настоящем шоке. Кстати, он сам прозвал машину Пеппой. Я сначала обижалась, но решила, что это мило.

Розовый цвет влияет и на восприятие возраста. Многие думают, что мне едва стукнуло 18—20. А родители до сих пор считают мой розовый мир протестом и постоянно повторяют «когда ты повзрослеешь». Не спорю, благодаря розовому я себя чувствую на 16 максимум, хотя подступает тридцатка.

В школе у ребенка многие удивляются моему внешнему виду и образу жизни. Часто даже не воспринимали как маму, а принимали за сестру, те, кто не знал вначале. Но я рада этому. Мой сын считает, что я самая красивая за счет этого всего: «как из мультиков и похожа на куколку».

Алесана

— Не могу о себе сказать, что я с головы до ног всегда в розовом. Но хотя бы без одного предмета этого цвета не могу выйти на улицу. Даже прямо сегодня не удержалась и купила себе розовый рюкзачок.

В детстве я хотела всегда ходить серьезной — так что предпочитала черно-белую гамма. А в 12 лет я стала эмо и полюбила розовый: браслетики, ремни, майки… Пряди волос красила в розовый, и так до сих пор. Наверное, процентов 50 всех вещей в этом цвете. У меня посуда Hello Kitty, постельное белье абсолютно все розовое и очень много розовых игрушек.

Близкие и знакомые иногда считают, что я веду себя как маленькая: вижу розовую штуку — сразу покупаю. Зато из-за этого меня иногда пропускают в метро бесплатно. Мол, «иди, и так видно, что ты школьница».

Алина: «Розовых кухонь 20 лет назад в Беларуси просто не существовало. А я хотела — и точка»

— Еще с детства я обожала любоваться закатами. Особенно радовалась, когда они случались розовыми. Даже мечтала жить на берегу озера с видом на закат. Вообще, этот цвет я считаю релаксирующим — в нем всегда уютно.

И именно этот цвет оказал большое влияние на мою судьбу. Я услышала песню «Розовый слон» и постоянно ее повторяла. Но когда всем надоела, услышала, что делаю это не очень хорошо. И во что бы то ни стало решила научиться петь. В музыкальную школу меня взяли только со второго раза. Но в саму музыку я влюбилась сразу настолько, что даже поступила впоследствии в музыкальное училище.

К этому времени у меня появился фотоаппарат «Зенит» и цветная пленка. Так что сбылась мечта фотографировать закаты. А как только у меня появилась квартира — конечно же, на берегу озера с видом на закат, я освоила дизайнерскую программу и сама сделала проект. Было понятно: кухня будет розовой — и точка!

Розовых фасадов еще не было в палитре наших производителей, поэтому фасады мне везли специально из Польши. Это было почти 20 лет назад, но ничего менять я не хочу до сих пор. Кстати, моя дочь тоже любит розовый: в новой квартире она сделала спальню в том же цвете, в каком была ее детская.

Позже я создала бизнес. И произошло забавное совпадение. Ко мне на работу пришла девушка, которая работала у продавцов моей розовой кухни. Когда она увидела эту кухню вживую, засмеялась: «Так вот у кого эта кухня! Мы продали таких больше всего. Все ее заказывали». Было очень неожиданно — я не думала, что стольким людям нравится розовый цвет.

А я продолжала его использовать и в работе. Например, в цвете фуксии были все мои визитки. Помню, мне даже стало неловко, что в альбоме визиток она единственная такая яркая. А в итоге оказалось, что она отлично привлекает к себе внимание.

Но самый забавный случай — это розовые волосы. Я попросила своего парикмахера добавить в блонд легкий розовый оттенок. Поскольку я собиралась на море, она добавила чуть больше оттенка: боялась, что соленая вода быстро смоет цвет. И я получилась ярко-розовой — как клоун. Глянула на себя в зеркало, улыбнулась и сказала испуганному мастеру: «Бизнесвумен в отпуске».

У меня еще оставались дела, и приходилось ходить в банк и даже в суд, где на меня без смеха никто не мог смотреть. Я заходила — и сразу все начинали сдерживать улыбку, почти не могли разговаривать. Но для меня было вообще не важно — у меня отдых.

Так что годы идут, а любовь не проходит, а просто находит новые формы. Кстати, мне уже исполнилось 50. Теперь я часто вяжу, например. И угадайте, какой цвет использую чаще всего?

Марина

— Со школьных лет я всегда любила что-то яркое. Но тогда мне все яркие цвета нравились. Помню, как мешала оранжевый и розовый и кайфовала. Сейчас в гардеробе добрая половина вещей в розовом цвете: от ярко-розовой фуксии до нюдовых розовых оттенков.

В интерьер свою любовь привнести, увы, не удается. Им занимается муж, так что розового здесь нет (улыбается. — Прим.). У нас дома все розовое только на мне. Моя любовь к розовому, конечно, приводит к шуткам среди близких. Моя фамилия Bariskova, а моя кума в шутку называет меня BarbieSKOVA.

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