Зеленский и Эрдоган обсудили «зерновое соглашение» 1 21.07.2023, 21:27

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Иллюстративное фото

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Нurriyet.

Зеленский рассказал, что во время разговора с Эрдоганом он поблагодарил его за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.

«Мы скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование «зернового коридора» является абсолютным приоритетом», – написал Зеленский.

Также он рассказал, что попросил Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар.

В то же время, как пишет Нurriyet, Эрдоган заявил, что его страна прилагает интенсивные усилия для того, чтобы воцарился мир.

Отметим, что переговоры Зеленского с Эрдоганом состоялись после выхода России из «зернового соглашения», в котором участвовала и Анкара.

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