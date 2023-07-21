Зеленский и Эрдоган обсудили «зерновое соглашение»1
- 21.07.2023, 21:27
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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает Нurriyet.
Зеленский рассказал, что во время разговора с Эрдоганом он поблагодарил его за плодотворную встречу в Стамбуле 7 июля и принципиальную позицию Турции по поводу членства Украины в НАТО.
«Мы скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы. Разблокирование «зернового коридора» является абсолютным приоритетом», – написал Зеленский.
Также он рассказал, что попросил Эрдогана содействовать возвращению украинских заключенных, в том числе крымских татар.
В то же время, как пишет Нurriyet, Эрдоган заявил, что его страна прилагает интенсивные усилия для того, чтобы воцарился мир.
Отметим, что переговоры Зеленского с Эрдоганом состоялись после выхода России из «зернового соглашения», в котором участвовала и Анкара.