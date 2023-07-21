«Воронки» поехали за турбопатриотами 3 Андрей Окунь

21.07.2023, 21:38

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Андрей Окунь

Стрелкова-Гиркина, видимо, перестали воспринимать как лояльного.

Всё-таки это свершилось. Стрелкова-Гиркина задержали. Его местоположение на данный момент неизвестно. По словам жены Стрелкова, его везут в Следственный комитет.

Мятеж Пригожина по-настоящему травмировал путинский режим. Уже недостаточно поддерживать войну и быть «патриотом». У действующей власти осталось одно требование — быть сверхлояльным.

Стрелкова, видимо, перестали воспринимать как лояльного с его постоянной критикой происходящего на фронте, но самое главное с его попытками объединить вокруг себя рассерженных ветеранов. Дальнейшие события зависят от того, что потребуется для восстановления лояльности. Стрелкову-Гиркину ведь может хватить и одной конкретной профилактической беседы.

Россия во время войны — это страна постоянного поиска едва уловимой линии дозволенности. Если ты хоть как-то взаимодействуешь с политикой, то должен обладать животным, практически провидческим чутьём, потому что от государственного гнева тебя не убережёт ни Конституция, ни влиятельные знакомые. Зыбкая, неустойчивая Система корректируется не Конституцией, а настроением узкого круга лиц во власти. И понять, что именно они воспринимают как угрозу, практически невозможно.

Ещё месяц назад Стрелкову можно было критиковать действия российской армии. Ему можно было собирать «Круг рассерженных патриотов» и публично выступать. А теперь следствие просит его арестовать. Не помогло заступничество со стороны ФСБ, запросившее домашний арест. Не помогла и твёрдая позиция во время мятежа Пригожина, что вокруг Путина надо объединяться.

«Патриотическая» общественность сейчас пребывает в глухом шоке, потому что не понимает, как теперь себя вести и что дозволено говорить. Ведь и сам Стрелков не распознал, где он оступился, иначе не сидел бы в «аквариуме». Во время «марша справедливости», в самый критический для режима момент он чуть ли не первым выступил на стороне Путина. Казалось бы, вот оно — лучшее доказательство верности Системе, но нет, не простили.

В начале войны оппозицию пугали «чёрными воронками», мол, придут за всеми, но в самый неожиданный момент. Кого-то задерживали сразу и отправляли в СИЗО, кого-то долго и показательно не трогали, а про кого-то и вовсе как будто забыли. Нелогичность наказания сбивала с толку и заставляла каждого чувствовать себя заранее виновным, выдумывая за власть поводы и провинности. Теперь, видимо, «воронки» поехали за турбопатриотами.

Андрей Окунь, telegram

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