Названы лучшие городские автомобили 2023 года 21.07.2023, 22:04

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Топ-10 моделей.

Британские эксперты назвали лучшие компактные автомобили для города. В этот список вошли 10 моделей, которые можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?.

Компактные модели постепенно уступают свои позиции кроссоверам. Тем не менее такие модели все еще пользуются спросом у тех водителей, которым важен низкий расход топлива и маленькие габариты.

Эксперты испытали десятки компактных автомобилей и выделили их основные плюсы и минусы. Помимо этого они назвали две модели, которых стоит избегать.

ТОП-10 лучших компактных автомобилей 2023 года:

10. Hyundai i10

Hyundai i10 отлично подходит для города благодаря компактным размерам и хорошей обзорности. Низкий вес модели позволяет ей оставаться довольно динамичной даже с маломощными двигателями.

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

много места на заднем ряду сидений;

богатое оснащение.

Минусы:

низкий уровень безопасности;

базовый двигатель слишком маломощный;

высокая стоимость страхования.

9. Toyota Yaris

Гибридная Toyota Yaris является одним из самых экономных автомобилей на европейском рынке. Также модель радует высоким уровнем надежности.

Плюсы:

низкий расход топлива;

высокий уровень надежности;

высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

жесткая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений.

8. Audi A1

Audi A1 второго поколения сочетает в себе приятную управляемость и комфортную подвеску. Также модель предлагает хорошую шумоизоляцию для своего класса.

Плюсы:

приятная управляемость;

хорошая шумоизоляция;

высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

небогатое оснащение;

не самый красивый интерьер;

не такой быстрый как конкуренты.

7. Ford Fiesta

Эксперты отметили, что Ford Fiesta обладает азартным характером, который оценят многие автолюбители. При этом подвеска достаточно комфортная, чтобы без проблем ездить по городу.

Плюсы:

приятная управляемость;

есть мощные двигатели;

низкий расход топлива.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый практичный;

нет некоторых современных систем безопасности.

6. Seat Ibiza

Seat Ibiza такой же приятный в управлении, как и Ford Fiesta. Тем не менее это более практичный автомобиль с просторным интерьером.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

низкая стоимость при перепродаже;

жесткая подвеска.

5. Peugeot 208

Peugeot 208 имеет комфортную подвеску. Также модель предлагает красивый и практичный интерьер.

Плюсы:

комфортная подвеска;

качественный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

неудобное рулевое колесо;

неудобная информационно-развлекательная система;

неприятная управляемость.

4. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo доступен с большим списком двигателей на выбор. Помимо этого радует богатое оснащение авто даже в базовых комплектациях.

Плюсы:

приятная управляемость;

просторный интерьер;

низкая стоимость.

Минусы:

конкуренты имеют более азартную управляемость;

маломощные базовые двигатели;

нет некоторых современных систем безопасности.

3. Dacia/Renault Sandero

Несмотря на низкую стоимость, Dacia Sandero имеет богатое оснащение и достойную плавность хода. Также некоторые версии доступны с мощными и экономными двигателями.

Плюсы:

низкая стоимость;

много места на заднем ряду сидений;

комфортная подвеска.

Минусы:

низкий уровень безопасности;

неприятное управление;

плохая шумоизоляция.

2. Skoda Fabia

Skoda Fabia привлекает невысокой стоимостью и просторным интерьером. Еще одним достоинством модели является высокий уровень безопасности.

Плюсы:

вместительный багажник;

просторный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

некрасивый интерьер;

не самый практичный;

неудобная информационно-развлекательная система.

1. Honda Jazz

Honda Jazz может показаться довольно тесным автомобилем, но внешность бывает обманчива. Это один из самых просторных авто в своем классе, который также предлагает богатое оснащение.

Плюсы:

практичный интерьер;

богатое оснащение;

высокая стоимость при перепродаже.

Минусы:

высокая стоимость;

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система.

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