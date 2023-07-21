Зеленский: Крымский мост — цель Украины, которая должна быть нейтрализована

Зеленский: Крымский мост — цель Украины, которая должна быть нейтрализована1
- 21.07.2023, 22:14
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Оккупанты используют его для войны.
Крымский мост является целью для украинских защитников. Он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспенском форуме по безопасности.
Глава государства напомнил, что целью Украины является освобождение Крыма от оккупантов, поскольку это суверенная территория Украины и неотъемлемая часть украинского народа.
При этом, по словам Зеленского, Крымский мост — это не просто «маленькая логистическая дорога», поскольку при помощи него российские войска получают боеприпасы и милитаризируют весь полуостров.
«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - подчеркнул президент.