Почему Лукашенко чуть ли не оправдывался, увольняя министра сельского хозяйства 21.07.2023, 23:32

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Игорь Брыло

Оставшись без народной поддержки, диктатор опасается обидеть или прогневить силовиков и чиновников.

Почему Лукашенко чуть ли не оправдывался, увольняя министра сельского хозяйства

На селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 21 июля правителя кое в чем было не узнать: он насколько это возможно мягко объявил об отстранении Игоря Брыло от должности министра, пишет «Солидарность».

Хотя начало совещания предполагало совсем другую риторику. Александр Лукашенко сообщил о выявленных контролерами проблемах в сельском хозяйстве: низкой готовности зерноуборочной техники, хранилищ, приписках и т.д.

В прежние времена правитель выделялся крутым нравом по отношению к чиновникам и увольнял министров с унижением и позором. Но теперь все по-другому. Лукашенко словно оправдывался, сообщая об отстранении Брыло от должности.

Обращаясь к главе Витебского облисполкома Александру Субботину, правитель сказал:

– Хотелось бы, чтобы вы приняли нового помощника. Но спокойной жизни вам не будет. Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю Брыло. А для того, чтобы все-таки мы Витебскую область поставили на ноги. Он знает, что делать.

Другими словами, Лукашенко охарактеризовал Брыло как умелого управленца, так и не объяснив его понижение. Что, впрочем, для последнего периода его правления не удивительно.

Оставшись без народной поддержки, Лукашенко опасается чем-нибудь обидеть или прогневить силовиков и чиновников, благодаря которым все еще удерживает власть. Поэтому их отставки обставляются красивыми словами без указаний на провалы.

Напомним, как осенью 2020 года Лукашенко увольнял с постов глав КГБ и МВД Валерий Вакульчика и Юрия Караева: мол, они отправляются «на особенно ответственные участки» в Брестскую и Гродненские области, а должность помощников президента якобы «значительно расширят».

Увольнение Брыло также свидетельствует о серьезных кадровых проблемах во власти. В последние годы Лукашенко меняет министров сельского хозяйства как перчатки.

Анатолий Хотько пробыл на этой должности меньше года (апрель 2019-март 2020), Иван Крупко – полтора года (март 2020-декабрь 2021), Игорь Брыло – также полтора года (февраль 2022-июля 2023).

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