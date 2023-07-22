СМИ: Осенью может возникнуть нехватка iPhone 15 22.07.2023, 2:21

Названа причина.

Фанаты продукции Apple могут столкнуться с нехваткой iPhone 15, когда они поступят в продажу ближайшей осенью. СМИ выяснили, что корпорация столкнулась с производственными проблемами, которые отразятся на поставках двух версий.

Информация поступила от издание The Information. Журналисты со ссылкой на двух людей, «знакомых с ситуацией», сообщили, что причиной проблемы стала обновленная сборка. В iPhone 15 будет уменьшен ободок вокруг дисплея, и с этим возникли определенные трудности. Однако потенциальные ограничения в поставках касаются только Pro-версий, причем хуже всего дела обстоят с Pro Max. На продажах стандартной модели описанная ситуация не должна отразиться.

«Проблема более ярко выражена в iPhone 15 Pro Max, что позволяет предположить, что дефицит этой модели будет более острым, чем iPhone 15 Pro», — сказано в материале журналистов.

Один из источников более подробно описал суть проблем. По его словам, дисплеи от LG не прошли проверку на прочность. Причем недочеты обнаружились непосредственно во время вклеивания экранов в металлический корпус. Сейчас Apple, судя по всему, работает над исправлением конструкции дисплеев. А вот с экранами от Samsung, которые тоже используются при производстве, такие проблемы не возникли. Насколько масштабными оказались трудности, источники не сообщили.

Напомним, в Pro-версиях iPhone 15 будет больший экран по сравнению с аналогичными моделями 14-го поколения. Этого должны достичь за счет уменьшения размеров ободка. Указанная особенность станет одним из главных отличий флагманов от более дешевых iPhone 15 и iPhone 15 Plus. В них рамка останется прежней.

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